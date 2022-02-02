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https://arabic.sputniknews.com/20220202/انضمام-بانون-إلى-معسكر-الأهلي-في-المونديال-1057645824.html
انضمام بانون إلى معسكر الأهلي في المونديال
انضمام بانون إلى معسكر الأهلي في المونديال
وافقت إدارة نادي الأهلي المصري على انضمام مدافع الفريق بدر بانون إلى معسكر الفريق في الإمارات، رغم أنه لن يشارك في مباريات كأس العالم للأندية، التي تنطلق غدا... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:28+0000
2022-02-02T10:29+0000
رياضة
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ذكر ذلك موقع "يلا كورة"، اليوم الأربعاء، في خبر عن الفريق، مشيرا إلى أن مدير الكرة في النادي الأهلي وافق على مشاركة بانون في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه خلال استعدادهم لخوض مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها أبوظبي.وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.ولفت الموقع إلى أن بدر بانون لن يتمكن من اللعب بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيشارك في تدريبات الفريق على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في الإمارات.يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غاب عن مران الفريق بعدما تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن طبيب الأهلي، اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-موسيماني-بكورونا-قبل-أيام-من-مشاركة-الأهلي-في-كأس-العالم-1057640901.html
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رياضة

انضمام بانون إلى معسكر الأهلي في المونديال

10:28 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / -
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وافقت إدارة نادي الأهلي المصري على انضمام مدافع الفريق بدر بانون إلى معسكر الفريق في الإمارات، رغم أنه لن يشارك في مباريات كأس العالم للأندية، التي تنطلق غدا الخميس.
ذكر ذلك موقع "يلا كورة"، اليوم الأربعاء، في خبر عن الفريق، مشيرا إلى أن مدير الكرة في النادي الأهلي وافق على مشاركة بانون في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه خلال استعدادهم لخوض مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها أبوظبي.
وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إصابة موسيماني بكورونا قبل أيام من مشاركة الأهلي في كأس العالم
09:54 GMT
ولفت الموقع إلى أن بدر بانون لن يتمكن من اللعب بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيشارك في تدريبات الفريق على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في الإمارات.
يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غاب عن مران الفريق بعدما تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن طبيب الأهلي، اليوم الأربعاء.
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