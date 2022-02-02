https://arabic.sputniknews.com/20220202/انضمام-بانون-إلى-معسكر-الأهلي-في-المونديال-1057645824.html

انضمام بانون إلى معسكر الأهلي في المونديال

انضمام بانون إلى معسكر الأهلي في المونديال

وافقت إدارة نادي الأهلي المصري على انضمام مدافع الفريق بدر بانون إلى معسكر الفريق في الإمارات، رغم أنه لن يشارك في مباريات كأس العالم للأندية، التي تنطلق غدا... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

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رياضة

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ذكر ذلك موقع "يلا كورة"، اليوم الأربعاء، في خبر عن الفريق، مشيرا إلى أن مدير الكرة في النادي الأهلي وافق على مشاركة بانون في معسكر الفريق لمؤازرة زملائه خلال استعدادهم لخوض مباريات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها أبوظبي.وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي في مباراته الأولى، السبت المقبل.ولفت الموقع إلى أن بدر بانون لن يتمكن من اللعب بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيشارك في تدريبات الفريق على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في الإمارات.يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، غاب عن مران الفريق بعدما تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلن طبيب الأهلي، اليوم الأربعاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-موسيماني-بكورونا-قبل-أيام-من-مشاركة-الأهلي-في-كأس-العالم-1057640901.html

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رياضة