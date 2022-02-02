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https://arabic.sputniknews.com/20220202/برشلونة-يتعاقد-رسميا-مع-الغابوني-أوباميانغ-1057648501.html
برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ
برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي كان يلعب لنادي أرسنال الإنجليزي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
أخبار برشلونة
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التعاقد يستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.ولفت الموقع الرسمي للنادي أن العقد يتضمن إمكانية إنهاء التعاقد في 30 يونيو 2023 بشرط جزائي 100 مليون يورو (نحو 113 مليون دولار).وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يقوم النادي بعرض تفاصيل الصفقة التي تسمح بانضمام أوباميانغ إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم.يذكر أن بيير أوباميانغ، من مواليد 1989، في فرنسا، ويحمل 3 جنسيات هي الفرنسية و الغابونية والإسبانية.ويتميز اللاعب بخبرته الطويلة مع الفرق الأوروبية، إضافة إلى المباريات الدولية، حيث لعب مع منتخب الغابون 72 مباراة أحرز فيها 30 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20180131/أرسنال-يعلن-انضمام-أوباميانغ-رسميا-1029649558.html
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رياضة, أخبار برشلونة
برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي كان يلعب لنادي أرسنال الإنجليزي.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التعاقد يستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
ولفت الموقع الرسمي للنادي أن العقد يتضمن إمكانية
إنهاء التعاقد
في 30 يونيو 2023 بشرط جزائي 100 مليون يورو (نحو 113 مليون دولار).
وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يقوم النادي بعرض تفاصيل الصفقة التي تسمح
بانضمام أوباميانغ
إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم.
يذكر أن بيير أوباميانغ، من مواليد 1989، في فرنسا، ويحمل 3 جنسيات هي الفرنسية و الغابونية والإسبانية.
ويتميز اللاعب
بخبرته الطويلة
مع الفرق الأوروبية، إضافة إلى المباريات الدولية، حيث لعب مع منتخب الغابون 72 مباراة أحرز فيها 30 هدفا.