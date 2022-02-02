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https://arabic.sputniknews.com/20220202/برشلونة-يتعاقد-رسميا-مع-الغابوني-أوباميانغ-1057648501.html
برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ
برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي كان يلعب لنادي أرسنال الإنجليزي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:37+0000
2022-02-02T11:37+0000
رياضة
أخبار برشلونة
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التعاقد يستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.ولفت الموقع الرسمي للنادي أن العقد يتضمن إمكانية إنهاء التعاقد في 30 يونيو 2023 بشرط جزائي 100 مليون يورو (نحو 113 مليون دولار).وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يقوم النادي بعرض تفاصيل الصفقة التي تسمح بانضمام أوباميانغ إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم.يذكر أن بيير أوباميانغ، من مواليد 1989، في فرنسا، ويحمل 3 جنسيات هي الفرنسية و الغابونية والإسبانية.ويتميز اللاعب بخبرته الطويلة مع الفرق الأوروبية، إضافة إلى المباريات الدولية، حيث لعب مع منتخب الغابون 72 مباراة أحرز فيها 30 هدفا.
https://arabic.sputniknews.com/20180131/أرسنال-يعلن-انضمام-أوباميانغ-رسميا-1029649558.html
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رياضة, أخبار برشلونة

برشلونة يتعاقد رسميا مع الغابوني أوباميانغ

11:37 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL إيميريك أوباميانغ
إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي كان يلعب لنادي أرسنال الإنجليزي.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التعاقد يستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
ولفت الموقع الرسمي للنادي أن العقد يتضمن إمكانية إنهاء التعاقد في 30 يونيو 2023 بشرط جزائي 100 مليون يورو (نحو 113 مليون دولار).
وأوضح الموقع أنه من المقرر أن يقوم النادي بعرض تفاصيل الصفقة التي تسمح بانضمام أوباميانغ إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم.
يذكر أن بيير أوباميانغ، من مواليد 1989، في فرنسا، ويحمل 3 جنسيات هي الفرنسية و الغابونية والإسبانية.
إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2018
أرسنال يعلن انضمام أوباميانغ رسميا
31 يناير 2018, 13:54 GMT
ويتميز اللاعب بخبرته الطويلة مع الفرق الأوروبية، إضافة إلى المباريات الدولية، حيث لعب مع منتخب الغابون 72 مباراة أحرز فيها 30 هدفا.
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