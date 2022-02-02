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بريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل
بريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل
تبدأ بريطانيا السعي نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل هذا الأسبوع عندما تسافر وزيرة التجارة آن-ماري تريفيليان للقاء نظيرتها الإسرائيلية أورنا باربيفاي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
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إسرائيل
بريطانيا
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تتطلع بريطانيا إلى بناء علاقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مستهدفة الاقتصادات سريعة النمو من الطبقات متوسطة الثراء، وتراهن على أنه سيكون هناك طلب على صادراتها وخدماتها.وقالت تريفيليان "على عكس ما كان في الماضي، يمكننا الآن العمل مع أصدقاء وحلفاء مثل إسرائيل لإبرام صفقات معدة حقا لتناسب قوتنا في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات وعلوم الحياة".عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت اتفاقات للإبقاء على سريان الترتيبات التجارية الحالية، لكنها الآن تعيد النظر فيها سعيا إلى عن تحسين البنود، وهو ما يشمل الاتفاقية مع إسرائيل.ومن المقرر أن تجتمع تريفيليان مع باربيفاي ومستثمرين خلال زيارة مدتها ثلاثة أيام للقدس وتل أبيب ومناطق أخرى.كانت قيمة صادرات بريطانيا لإسرائيل في 2020 قد بلغت 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.64 مليار دولار)، وبلغ إجمالي قيمة العلاقة التجارية 4.8 مليار جنيه إسترليني.
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إسرائيل, بريطانيا

بريطانيا تبدأ مسعى نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل

02:24 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Alexander NEMENOV
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تبدأ بريطانيا السعي نحو اتفاق تجارة محسّن مع إسرائيل هذا الأسبوع عندما تسافر وزيرة التجارة آن-ماري تريفيليان للقاء نظيرتها الإسرائيلية أورنا باربيفاي.
تتطلع بريطانيا إلى بناء علاقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مستهدفة الاقتصادات سريعة النمو من الطبقات متوسطة الثراء، وتراهن على أنه سيكون هناك طلب على صادراتها وخدماتها.
وقالت تريفيليان "على عكس ما كان في الماضي، يمكننا الآن العمل مع أصدقاء وحلفاء مثل إسرائيل لإبرام صفقات معدة حقا لتناسب قوتنا في مجالات مثل التجارة الرقمية والخدمات وعلوم الحياة".
عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقعت اتفاقات للإبقاء على سريان الترتيبات التجارية الحالية، لكنها الآن تعيد النظر فيها سعيا إلى عن تحسين البنود، وهو ما يشمل الاتفاقية مع إسرائيل.
ومن المقرر أن تجتمع تريفيليان مع باربيفاي ومستثمرين خلال زيارة مدتها ثلاثة أيام للقدس وتل أبيب ومناطق أخرى.
كانت قيمة صادرات بريطانيا لإسرائيل في 2020 قد بلغت 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.64 مليار دولار)، وبلغ إجمالي قيمة العلاقة التجارية 4.8 مليار جنيه إسترليني.
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