https://arabic.sputniknews.com/20220202/بعد-الإعلان-عن-نيتها-فرض-عقوبات-على-العسكر-هل-ترغب-أمريكا-في-حل-الأزمة-السودانية؟-1057677798.html

بعد الإعلان عن نيتها فرض عقوبات على "العسكر".. هل ترغب أمريكا في حل الأزمة السودانية؟

بعد الإعلان عن نيتها فرض عقوبات على "العسكر".. هل ترغب أمريكا في حل الأزمة السودانية؟

يبدو أن المشهد السياسي في السودان لا يخضع للداخل بشكل منفرد، بل تتحكم في مسيرته مصالح وصراعات دولية تزيد الأزمة تعقيدا مع مرور الوقت، ما يعني أن فرص الحل... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

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2022-02-02T21:16+0000

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أخبار السودان اليوم

العالم العربي

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بداية يقول عضو تنسيقية تيار الثورة السودانية، لؤي عثمان، في تقديري أن العسكر لديهم إمكانية للتراجع والدخول في مساومة وتسوية سياسية جديدة بشخصية تفاوضية أقل رتب من السابق، لكن السؤال..هل ستقبل المقاومة والشارع السوداني بذلك؟القرار والمقاومةويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأمر الآن أصبح بيد المقاومة والشارع أكثر من القوى السياسية، فلو قبلت القوى السياسية الدخول في أي شكل تفاوضي واتفاق جديد مع اللجنة الأمنية برئاسة البرهان، وحتى لو تم تنحية البرهان عنها وبقي العسكر الأربعة الذين يعملون معه "الكباشي وحميدتي وإبراهيم جابر وياسر العطاء"، فلا أعتقد أن الثوار في الشارع سوف يقبلون بتلك التسوية، فلو كان الأمر بيد القوى والأحزاب السياسية، هم جاهزون للدخول في شراكة جديدة مبنية على إسقاط الانقلاب ومحو آثاره.وتابع عثمان، العسكر السودانيون أنفسهم يعلمون جيدا أن تلك القوى السياسية باتت اليوم معزولة عن الشارع ولا تحركه وليست مسؤولة الآن عن المشهد السياسي، حيث أن لجان المقاومة هى المسيطر الآن على المشهد السياسي، فهي التي تحرك المواكب وتقدم الشهداء وتطرح الإعلان السياسي والمواثيق الثورية، وجميعها تدعو إلى التغيير الجذري وترفع اللاءات الثلاث "لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة".وهناك لاءات أخرى تتضمن لا شرعية للانقلاب، هذا هو المحك الحقيقي الآن، وهو الذي يقض مضاجع العسكر، لأنهم يريدون تقديم تنازلات ولكن لا يعلمون لمن يقدمونها ولا هم يضمنون بأنها ستحقق مايطمحون له.الضغوط والمصالحوحول جدوى الضغوط الخارجية على العسكر للتراجع عن الانقلاب يقول عثمان،: لا أعتقد أن الضغوط الخارجية التي يتم الإعلان عنها تتفق مع مطالب الشارع الآن، يمكن لتلك الضغوط أن تخدم لمشروع تسوية سياسية جديدة بشروط جديدة وبشكل جديد مع تنحي بعض العسكر، لكن هذا في تقديري لن يوقف حراك الشارع، تلك محاولات من الإدارة الأمريكية للتدخل من أجل تمرير شكل تسوية سياسية وشراكة جديدة بين العسكر والقوى السياسية "المعزولة عن الشارع"، وأي شراكة جديدة سوف تعمل على عزلها بصورة أكبر، ويسترجع للجان المقاومة تمارس دورها الثوري والسياسي كاملا، وأعتقد أن الدور الدولي لم يرتق إلى الآن إلى تطلعات الثوار والشارع المطالب بالتغيير الجذري الكامل.وعن احتمالات جر الثوار إلى العنف يقول عثمان،: الثوار يتفهمون جيدا أن السلمية هى سلاحهم الأقوى الفاعل وهى من أعطت ثورته م هذا الزخم الكبير والتجاوب والتفاعل من الجانب السوداني وبشكل خاص من المرأة التي باتت تشكل الآن ما يقارب 50 بالمئة من المواكب.مواقف واشنطنمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير حاسمة في مواقفها تجاه العسكريين في السودان، وكانت هناك خلافات داخل البيت الأبيض بين مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والمبعوث الأمريكي السابق في القرن الأفريقي، حيث كان يرى المبعوث الأمريكي ضرورة إنزال عقوبات على العسكريين في السودان، أما مساعدة وزير الخارجية فكانت ترى ضرورة أن يمنح العسكريين فرصة، واضطرت تحت ضغوط من الكونجرس مؤخرا بأن تقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إذا ما تمادى الجيش في عنفه، هنا ستكون العقوبات على شركات الجيش ومن يعيقون عملية التحول الديمقراطي.ويضيف فيحديثه لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن حتى تلك اللحظة لا تسمي ماجرى في السودان "انقلاب"، حيث تنظر إدارة بايدن إلى ما يجري في السودان من زاويتين، أنها تريد التجاوب مع الثوار والرأي العام في الشارع والإعلام والمنظمات الحقوقية ، والزاوية الأخرى هى النظر بعين مصلحتها، فقد ابتعدت عن السودان أكثر من ثلاثين عاما وتريد العودة اليوم، وترى أنها من قامت برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والحصار ورفعت عنها الكثير من الديون.اللاءات الثلاثوتابع الأمين، البعض يفكر لماذا تتردد أمريكا في موقفها من عسكر السودان، وما يجري الآن يرى فيه العسكريون أنه يطرح سؤالا يتجاوز لاءات الشارع الثلاث، في حين ترى القوى السياسية أن أي مبادرة سياسية لا تذهب بالعسكر والجيش بعيدا عن السياسة فلا مع نيلها، حيث أن لاءات الشارع هى رد على حالة العنف وعمليات القتل الواسعة التي استخدمها الجيش في مواجهة المتظاهرين.هددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني في حال استمر العنف في البلاد.ونقلت "رويترز"، أمس الثلاثاء،عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية موليفي، أن واشنطن أبلغت القادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.وحذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الجيش السوداني من أنه لن يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، والتي قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبدالله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده الى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.ووجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقررة، في يوليو/ تموز 2023، لكن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في المرحلة الراهنة، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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أخبار السودان اليوم, العالم العربي