بعد 3 سنوات من سقوط "خلافتة"... داعش يسعى لإثبات وجوده في العراق وسوريا

لم يعد تنظيم داعش يمتلك القوة الهائلة التي تمتع بها في فترة سابقة من الفترات إلا أن خلاياه التي تعمل مستقلة عن بعضها البعض لا تزال موجودة عبر قطاع من شمال العراق وشمال شرقي سوريا.وخلال الشهر الأخير ازدادت جرأة خلايا التنظيم المتطرف في شن هجمات في العراق ، بحسب "رويترز".قال جبار ياور مسؤول كبير في قوات البشمركة بإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق إن التنظيم لم تعد لديه القوة التي كان عليها في عام 2014.وأكد أن التنظيم لم تعد لديه قيادة مشتركة قوية ولم يعد قادرا على السيطرة على المدن مثلمان كان الوضع قبل سنوات، لكنه أشار إلى أن تنظيم داعش ينتعش بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.وفي أواخر الشهر الماضي نفذ داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في بلدة بالقرب من جلولة حسبما ذكرت مصادر أمنية.وفي اليوم ذاته اقتحم مسلحو التنظيم سجنا في سوريا تحت سيطرة فصيل كردي تدعمه الولايات المتحدة في محاولة لتحرير نزلاء موالين له.وتسبب هذا الهجوم في مقتل نحو 200 من نزلاء السجن وأعضاء التنظيم، كما قتل 40 من المقاتلين الأكراد و77 من حراس السجن وأربعة مدنيين قتلى.يعد هذا هو أكبر هجوم شنه التنظيم منذ أن انهارت في 2019 ما تسمى دولة الخلافة التي أعلنها.
بعد نحو ثلاث سنوات من فقدان تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على آخر جيوبه في العراق، ظهر مقاتلو التنظيم (محظور في روسيا ودول أخرى) مجددا كمصدر لخطر قاتل يدعمهم غياب السيطرة المركزية في مناطق كثيرة، بحسب مسؤولين أمنيين.
لم يعد تنظيم داعش يمتلك القوة الهائلة التي تمتع بها في فترة سابقة من الفترات إلا أن خلاياه التي تعمل مستقلة عن بعضها البعض لا تزال موجودة عبر قطاع من شمال العراق وشمال شرقي سوريا.