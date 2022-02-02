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https://arabic.sputniknews.com/20220202/بعد-3-سنوات-من-سقوط-خلافتة-داعش-يسعى-لإثبات-وجوده-في-العراق-وسوريا-1057661459.html
بعد 3 سنوات من سقوط "خلافتة"... داعش يسعى لإثبات وجوده في العراق وسوريا
بعد 3 سنوات من سقوط "خلافتة"... داعش يسعى لإثبات وجوده في العراق وسوريا
بعد نحو ثلاث سنوات من فقدان تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على آخر جيوبه في العراق، ظهر مقاتلو التنظيم (محظور في روسيا ودول أخرى) مجددا كمصدر لخطر قاتل يدعمهم... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T15:13+0000
2022-02-02T15:19+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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لم يعد تنظيم داعش يمتلك القوة الهائلة التي تمتع بها في فترة سابقة من الفترات إلا أن خلاياه التي تعمل مستقلة عن بعضها البعض لا تزال موجودة عبر قطاع من شمال العراق وشمال شرقي سوريا.وخلال الشهر الأخير ازدادت جرأة خلايا التنظيم المتطرف في شن هجمات في العراق ، بحسب "رويترز".قال جبار ياور مسؤول كبير في قوات البشمركة بإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق إن التنظيم لم تعد لديه القوة التي كان عليها في عام 2014.وأكد أن التنظيم لم تعد لديه قيادة مشتركة قوية ولم يعد قادرا على السيطرة على المدن مثلمان كان الوضع قبل سنوات، لكنه أشار إلى أن تنظيم داعش ينتعش بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.وفي أواخر الشهر الماضي نفذ داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في بلدة بالقرب من جلولة حسبما ذكرت مصادر أمنية.وفي اليوم ذاته اقتحم مسلحو التنظيم سجنا في سوريا تحت سيطرة فصيل كردي تدعمه الولايات المتحدة في محاولة لتحرير نزلاء موالين له.وتسبب هذا الهجوم في مقتل نحو 200 من نزلاء السجن وأعضاء التنظيم، كما قتل 40 من المقاتلين الأكراد و77 من حراس السجن وأربعة مدنيين قتلى.يعد هذا هو أكبر هجوم شنه التنظيم منذ أن انهارت في 2019 ما تسمى دولة الخلافة التي أعلنها.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/مقتل-4-لبنانيين-في-العراق-قاتلوا-مع-تنظيم-داعش-1057458343.html
https://arabic.sputniknews.com/20220129/الأمن-العراقي-يلقي-القبض-على-خلية-تجمع-الإتاوات-لـداعش-1057417825.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

بعد 3 سنوات من سقوط "خلافتة"... داعش يسعى لإثبات وجوده في العراق وسوريا

15:13 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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بعد نحو ثلاث سنوات من فقدان تنظيم "داعش" الإرهابي سيطرته على آخر جيوبه في العراق، ظهر مقاتلو التنظيم (محظور في روسيا ودول أخرى) مجددا كمصدر لخطر قاتل يدعمهم غياب السيطرة المركزية في مناطق كثيرة، بحسب مسؤولين أمنيين.
لم يعد تنظيم داعش يمتلك القوة الهائلة التي تمتع بها في فترة سابقة من الفترات إلا أن خلاياه التي تعمل مستقلة عن بعضها البعض لا تزال موجودة عبر قطاع من شمال العراق وشمال شرقي سوريا.
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
مقتل 4 لبنانيين في العراق قاتلوا مع تنظيم "داعش"
30 يناير, 11:35 GMT
وخلال الشهر الأخير ازدادت جرأة خلايا التنظيم المتطرف في شن هجمات في العراق ، بحسب "رويترز".
قال جبار ياور مسؤول كبير في قوات البشمركة بإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق إن التنظيم لم تعد لديه القوة التي كان عليها في عام 2014.
وأكد أن التنظيم لم تعد لديه قيادة مشتركة قوية ولم يعد قادرا على السيطرة على المدن مثلمان كان الوضع قبل سنوات، لكنه أشار إلى أن تنظيم داعش ينتعش بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وفي أواخر الشهر الماضي نفذ داعش أدمى عملياته ضد الجيش العراقي خلال سنوات حيث قتل 11 جنديا في بلدة بالقرب من جلولة حسبما ذكرت مصادر أمنية.
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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29 يناير, 10:03 GMT
وفي اليوم ذاته اقتحم مسلحو التنظيم سجنا في سوريا تحت سيطرة فصيل كردي تدعمه الولايات المتحدة في محاولة لتحرير نزلاء موالين له.
وتسبب هذا الهجوم في مقتل نحو 200 من نزلاء السجن وأعضاء التنظيم، كما قتل 40 من المقاتلين الأكراد و77 من حراس السجن وأربعة مدنيين قتلى.
يعد هذا هو أكبر هجوم شنه التنظيم منذ أن انهارت في 2019 ما تسمى دولة الخلافة التي أعلنها.
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