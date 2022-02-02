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بغداد تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن "الضربات الجوية التركية في العراق وشمالي سوريا"
بغداد تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن "الضربات الجوية التركية في العراق وشمالي سوريا"
أصدرت القوات الأمنية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن "قيام وزارة الدفاع التركية بضربات جوية ضد أهداف لأكراد في العراق وشمالي سوريا". 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:48+0000
2022-02-02T08:48+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وأدانت خلية الإعلام الأمني، في بيانها، "ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".وأضافت: "إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي إلى "الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".وطالبت خلية الإعلام الأمني تركيا بعدم تكرار هذه العملية، مبينة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الامنية على الحدود المشتركة".وقالت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق صباح اليوم، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا.وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب "رويترز".وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.وفي وقت سابق، ممساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

بغداد تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن "الضربات الجوية التركية في العراق وشمالي سوريا"

08:48 GMT 02.02.2022
© REUTERS / Umit Bektasمقاتلة اف 16 تابعة سلاح الجو التركي
مقاتلة اف 16 تابعة سلاح الجو التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Umit Bektas
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أصدرت القوات الأمنية العراقية بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن "قيام وزارة الدفاع التركية بضربات جوية ضد أهداف لأكراد في العراق وشمالي سوريا".
وأدانت خلية الإعلام الأمني، في بيانها، "ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في سنجار ومخمور ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".
وأضافت: "إننا في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض أي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي إلى "الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".
وطالبت خلية الإعلام الأمني تركيا بعدم تكرار هذه العملية، مبينة أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الامنية على الحدود المشتركة".
وقالت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق صباح اليوم، إنها أطلقت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وشمالي سوريا.
وقالت الوزارة إن الطائرات الحربية التركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشماليسوريا، بحسب "رويترز".
وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.
وفي وقت سابق، ممساء أمس، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرات حربية تابعة للجيش التركي قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم "قسد" في قرية شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف عددها بالضبط حتى الآن.
وتابعت المصادر أن المواقع المستهدفة هي معسكرات ونقاط تمركز تعود لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، بالقرب من قرية (تقل بقل) جنوب مدينة المالكية في محيط جبل (قرة جوخ) الحدودي مع العراق.
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