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ترامب: الولايات المتحدة "تتجه نحو الجحيم" في عهد بايدن
ترامب: الولايات المتحدة "تتجه نحو الجحيم" في عهد بايدن
يرى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بلاده "تتجه نحو الجحيم"، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، الذي، برأي ترامب، تسبب بأضرار كبيرة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:21+0000
2022-02-02T08:21+0000
العالم
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وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "لدينا بلد عظيم، يتجه نحو الجحيم. ويتجه بسرعة كبيرة إلى الجحيم... لقد قمت بالكثير من العمل [كرئيس]، لقد فعلت أكثر من معظم الرؤساء في 30 عاما".واتهم ترامب بايدن بالتسبب في أضرار جسيمة للولايات المتحدة، في عام 2021.وأضاف: "إذا نظرتم بشكل عام، [ترون] الاقتصاد، والتضخم، وكوفيد 19، ووصمة العار العسكرية في أفغانستان".وكان ترامب، في كلمة أمام مؤيديه في ولاية تكساس، في وقت سابق، اعتبر أن "عدم كفاءة" الرئيس بايدن السياسية، قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في حديث لها، الشهر الماضي، أن على بايدن تقديم استقالته من منصبه، إذا كان يحب بلاد.ورأت هيلي أن بايدن فشل في السياسة الخارجية، بما في ذلك في أفغانستان؛ ووضع الولايات المتحدة في "الموقف" الحالي مع روسيا، فضلا عن أنه لم يحقق نجاحا يذكر في السياسة الداخلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/ترامب-يهدد-بأكبر-احتجاجات-على-الإطلاق-تشهدها-أمريكا-فيديو-1057484089.html
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العالم

ترامب: الولايات المتحدة "تتجه نحو الجحيم" في عهد بايدن

08:21 GMT 02.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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يرى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن بلاده "تتجه نحو الجحيم"، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، الذي، برأي ترامب، تسبب بأضرار كبيرة للوطن، خلال العام الماضي.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "نيوز ماكس": "لدينا بلد عظيم، يتجه نحو الجحيم. ويتجه بسرعة كبيرة إلى الجحيم... لقد قمت بالكثير من العمل [كرئيس]، لقد فعلت أكثر من معظم الرؤساء في 30 عاما".
واتهم ترامب بايدن بالتسبب في أضرار جسيمة للولايات المتحدة، في عام 2021.

وقال: "يمكنكم تلخيص إجراءات خمسة رؤساء، فهم لم يتسببوا بالقدر نفسه من الضرر الذي تسبب به هذا الرجل [بايدن]، العام الماضي".

وأضاف: "إذا نظرتم بشكل عام، [ترون] الاقتصاد، والتضخم، وكوفيد 19، ووصمة العار العسكرية في أفغانستان".
وكان ترامب، في كلمة أمام مؤيديه في ولاية تكساس، في وقت سابق، اعتبر أن "عدم كفاءة" الرئيس بايدن السياسية، قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في حديث لها، الشهر الماضي، أن على بايدن تقديم استقالته من منصبه، إذا كان يحب بلاد.
ورأت هيلي أن بايدن فشل في السياسة الخارجية، بما في ذلك في أفغانستان؛ ووضع الولايات المتحدة في "الموقف" الحالي مع روسيا، فضلا عن أنه لم يحقق نجاحا يذكر في السياسة الداخلية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
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