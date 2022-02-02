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https://arabic.sputniknews.com/20220202/تركيا-تعلن-استعدادها-لدعم-جهود-لبنان-في-عملية-الإصلاح-1057652876.html
تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود لبنان في عملية الإصلاح
تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود لبنان في عملية الإصلاح
تناقش الحلقة: إعراب أنقرة عن استعدادها لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية واستعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية في لبنان. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:48+0000
2022-02-02T12:48+0000
2022-02-02T12:48+0000
راديو
بانوراما
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تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود لبنان في عملية الإصلاح
تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود لبنان في عملية الإصلاح
هذا الموقف جاء على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في ختام زيارة الأخير والوفد المرافق له لأنقرة، أمس الثلاثاء.تعليقاً على هذا الموضوع، قال الإعلامي والباحث السياسي، أحمد الحاج علي، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" أنلكنه أشار إلى أن "المساعدات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان، لا يجب أن تكون في أي حال من الأحوال مربوطة بشروط سياسية".التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
سبوتنيك عربي
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2022
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1057651367_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e8eda456735ae4198051f6d4404337dd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تركيا تعلن استعدادها لدعم جهود لبنان في عملية الإصلاح
تناقش الحلقة: إعراب أنقرة عن استعدادها لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية واستعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية في لبنان.
هذا الموقف جاء على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في ختام زيارة الأخير والوفد المرافق له لأنقرة، أمس الثلاثاء.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال الإعلامي والباحث السياسي، أحمد الحاج علي، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" أن
"أنقرة تسعى لملء الفراغ الذي ولّدته
الأزمة الأخيرة بين لبنان وبعض البلدان الخليجية، وفي نفس الوقت حاجة لبنان الماسة إلى المساعدات الخارجية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها".
لكنه أشار إلى أن "المساعدات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان، لا يجب أن تكون في أي حال من الأحوال مربوطة بشروط سياسية".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.