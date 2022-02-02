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تركيا تعلن انتشال 12 جثة لمهاجرين تجمدوا حتى الموت
تركيا تعلن انتشال 12 جثة لمهاجرين تجمدوا حتى الموت
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إن قواته انتشلت 12 جثة يعتقد أنها لمهاجرين تجمدوا حتى الموت بالقرب من الحدود التركية مع اليونان. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:16+0000
2022-02-02T12:16+0000
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ونقلت النسخة الإنجليزية من موقع "قناة العربية" عن صويلو، قوله بأن الـ 12 جثة كانت ضمن 22 مهاجرا أعادهم حرس الحدود اليونانيون إلى تركيا، حيث عُثر عليهم بالقرب من معبر إيبسالا الحدودي بين تركيا واليونان وكانوا مجردين من الملابس والأحذية.ولم يقدم الوزير التركي مزيدًا من التفاصيل، لكنه اتهم وحدات الحدود اليونانية بالتصرف "بقسوة" واتهم الاتحاد الأوروبي بالتساهل مع اليونان.يشار إلى أن تركيا كثيرا ما تتهم جارتها اليونان برد المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني، فيما تنفي اليونان هذا الاتهام.تعتبر تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الباحثين عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يحاول معظمهم العبور إلى اليونان إما عن طريق الحدود البرية الشمالية الشرقية أو التكدس في قوارب التهريب المتجهة إلى جزر بحر إيجه الشرقية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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تركيا تعلن انتشال 12 جثة لمهاجرين تجمدوا حتى الموت

12:16 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Pau de la Calle
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قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إن قواته انتشلت 12 جثة يعتقد أنها لمهاجرين تجمدوا حتى الموت بالقرب من الحدود التركية مع اليونان.
ونقلت النسخة الإنجليزية من موقع "قناة العربية" عن صويلو، قوله بأن الـ 12 جثة كانت ضمن 22 مهاجرا أعادهم حرس الحدود اليونانيون إلى تركيا، حيث عُثر عليهم بالقرب من معبر إيبسالا الحدودي بين تركيا واليونان وكانوا مجردين من الملابس والأحذية.
ولم يقدم الوزير التركي مزيدًا من التفاصيل، لكنه اتهم وحدات الحدود اليونانية بالتصرف "بقسوة" واتهم الاتحاد الأوروبي بالتساهل مع اليونان.
يشار إلى أن تركيا كثيرا ما تتهم جارتها اليونان برد المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني، فيما تنفي اليونان هذا الاتهام.
تعتبر تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الباحثين عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يحاول معظمهم العبور إلى اليونان إما عن طريق الحدود البرية الشمالية الشرقية أو التكدس في قوارب التهريب المتجهة إلى جزر بحر إيجه الشرقية.
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