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تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية "نسر الشتاء" شمالي العراق
تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية "نسر الشتاء" شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية "نسر الشتاء"، التي نفذتها المقاتلات التركية على معاقل ومقرات حزب العمال الكردستاني، شمالي... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:46+0000
2022-02-02T08:46+0000
الجيش التركي
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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أنطاكيا– سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الدفاع، قال أكار، خلال اجتماعه بقادة قوات الجيش التركي في مركز إدارة عملية "نسر الشتاء"، إن "العملية التي استهدفت أوكار ومخابئ الإرهابيين، انتهت بنجاح".وأشار الوزير التركي إلى تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال، في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، دون إلحاق أضرار بالمدنيين؛ على حد قوله.وأوضح أن العملية أسفرت عن تحييد عدد كبير من مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينهم مطلوبين للسلطات التركية؛ دون أن يحدد عددهم.وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجمات، التي شنتها طائرات مسيّرة تركية في الأجواء العراقية، ليلة أمس الثلاثاء؛ والتي نجم عنها خسائر بشرية، بينهم مدنيين.ودعت الخلية تركيا إلى الالتزام بحسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، وعدم تكرار الهجمات.
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الجيش التركي, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية "نسر الشتاء" شمالي العراق

08:46 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaمدفعية الجيش التركي على الحدود التركية السورية
مدفعية الجيش التركي على الحدود التركية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية "نسر الشتاء"، التي نفذتها المقاتلات التركية على معاقل ومقرات حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق وسوريا.
أنطاكيا– سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الدفاع، قال أكار، خلال اجتماعه بقادة قوات الجيش التركي في مركز إدارة عملية "نسر الشتاء"، إن "العملية التي استهدفت أوكار ومخابئ الإرهابيين، انتهت بنجاح".
وأشار الوزير التركي إلى تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال، في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، دون إلحاق أضرار بالمدنيين؛ على حد قوله.
وأوضح أن العملية أسفرت عن تحييد عدد كبير من مسلحي حزب العمال الكردستاني، بينهم مطلوبين للسلطات التركية؛ دون أن يحدد عددهم.
وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجمات، التي شنتها طائرات مسيّرة تركية في الأجواء العراقية، ليلة أمس الثلاثاء؛ والتي نجم عنها خسائر بشرية، بينهم مدنيين.
ودعت الخلية تركيا إلى الالتزام بحسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، وعدم تكرار الهجمات.
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