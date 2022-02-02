تهديدات دولية للجيش السوداني بسبب العنف... العفو الدولية تتهم إسرائيل بالفصل العنصري على الفلسطينيين
تهديدات دولية للجيش السوداني بسبب العنف ضد المتظاهرين والعفو الدولية تتهم إسرائيل بفرض "الفصل العنصري" على الفلسطينيين
تهديدات دولية للجيش السوداني باتخاذ إجراءات ضده إذا استمر العنف ضد المتظاهرين، بالتوازي مع اتهام منظمة العفو الدولية لإسرائيل بفرض "الفصل العنصري" على الفلسطينيين، وكذلك اتهام مبعوث الفاتيكان للساسة اللبنانيين بالتربح من معاناة بلدهم.
تهديدات دولية للجيش السوداني باتخاذ إجراءات ضده إذا استمر العنف ضد المتظاهرين
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنظر في "الأدوات التقليدية وغير التقليدية" للحد من تمويل الجيش السوداني، فيما تعرضت إدارة الرئيس جو بايدن، لانتقادات حادة من الديمقراطيين والجمهوريين على طريقة تعاملها مع انقلاب 25 أكتوبر في السودان.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن هناك مراجعة للأدوات التقليدية وغير التقليدية، للحد من التمويل المتوفر للنظام العسكري السوداني، ولعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش.
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأصيب أكثر من ألفين في حملات ضد الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، إنه يجب الأخذ في الاعتبار دائما أن علاقات الأجهزة العسكرية عموما والمخابراتية عادة ليست مع الشق السياسي للدولة الأخرى المقابلة بل مع الشق الأمني والمخابراتي في تلك الدولة، إذن فالعسكريون والجيش السوداني لهم علاقات بالتأكيد على نفس المستوى وبالتالي فالتعاون وحتى التحذير لا يأتي من الكونغرس أو من الدائرة السياسية تجاه الأوضاع في السودان لكن تقديري أن المؤسسة الحاكمة في السودان لا تكترث كثيرا لما يصدر عن الكونغرس وإنما ما يصدر عن المخابرات الأمريكية.
وأضاف الميرغني أن هناك أولا عنفا كبيرا جدا تستخدمه الشرطة والجيش ضد المتظاهرين خاصة في بعض المناطق الجغرافية المحددة التي تشهد إصابات كبيرة ومنها ما هو قريب من القصر الرئاسي في الخرطوم ومنها ما هو قريب من أم درمان، وواضح أن هناك بعض الغموض حول ما يحدث من عنف وأعداد المحتجين وعدد المصابين والقتلى وبالتالي غير مفهوم قواعد الاشتباك وهل هناك فعلا محاولة حقيقية للضغط على الشارع أم لا فكل ذلك غير واضح تماما.
منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بفرض "الفصل العنصري" على الفلسطينيين
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام الفصل العنصري القائم على سياسات "الفصل والتجريد والإقصاء" الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن نتائجها القائمة على البحث والتحليل القانوني وردت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء إسرائيل على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونقل أشخاص قسرا والحرمان من المواطنة.
وقالت إسرائيل إن التقرير، وهو الثاني الذي تصدره المنظمة الدولية المعنية بالحقوق في أقل من عام لتتهمها بانتهاج سياسة الفصل العنصري "يدعم ويعيد نشر الأكاذيب" الصادرة عن جماعات الكراهية وهدفه "تأجيج نار معاداة السامية". واتهمت إسرائيل المنظمة باستخدام "الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل".
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال خوليف زيدان أستاذ العلاقات الدولية بفرنسا إن اتهام منظمة العفو الدولية إسرائيل بفرض "الفصل العنصري" على الفلسطينيين ليس جديدا ولكنها تصريحات أفرج عنها حديثا بسبب الوضع الدولي المتدهور من ناحية حقوق الإنسان ومن حيث تصاعد الأعمال العدائية التي تتعرض لها الأقليات وخاصة في الدول المستعمرة والمجتمعات المضطهدة.
وأضاف خوليف أن الوقت الآن يؤشر إلى أن الولايات المتحدة باتت تتذمر من النظام الإسرائيلي العنصري وتشير بالبنان إلى الدول التي تتبنى العنصرية ولا تساوي بين مواطنيها وهذا التيار أصبح واضحا في داخل الولايات المتحدة وبالتالي أصبح الساسة الأمريكيون أنفسهم إلى جانب المواطنين يتبنون ذلك وبالتالي أصبحوا جميعا يتنصلون من السياسة العنصرية الإسرائيلية ومن ثم بات هناك حق نقد السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحديدا تجاه عرب 48 حيث بلغ التمييز العنصري هناك أشده.
مبعوث الفاتيكان يتهم الساسة اللبنانيين بالتربح من معاناة بلدهم
انتقد المطران بول ريتشارد جالاجير، أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت داعيا إلى وضع "نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة" وسط أزمة مالية زادت بدرجة كبيرة معدلات الفقر في البلاد.
جاءت تصريحات المطران جالاجير بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي للطبقة الحاكمة اللبنانية واتهامه لها "بتدبير" إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.
وقال المطران بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة. لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب".
ويعاني لبنان من أزمة مالية بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون هائلة.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية في بيروت، إن اتهام مبعوث الفاتيكان الساسة اللبنانيين بالتربح من معاناة بلدهم ليس جديدا فاللبنانيون أنفسهم يتهمون السياسيين بالفساد وتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب اللبناني وغيرهم من الساسة الغربيين سواء في الولايات المتحدة وفرنسا وجهوا ذات الاتهام، حتى تم وضع بعض الساسة اللبنانيين على لائحة الفساد لكن الفاتيكان له رؤية مختلفة تتمثل في قوله بأن مستقبل لبنان غير مضمون وهذه المخاوف بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المضطرب فالفاتيكان خوفه بالدرجة الأولى على المسيحيين بلبنان ومسيحيي الشرق فإذا تدهورت الأوضاع في لبنان صار الموقف أخطر، فلبنان مثال على التعايش بين المسلمين والمسيحيين ما يؤثر على مستقبل المسيحيين في لبنان وفي المنطقة.
وأضاف مزاحم أنه للأسف موضوع التظاهرات والاحتجاجات تراجع رغم صعود الدولار مقابل الليرة بأرقام قياسية ولم يتحرك أحد للأسف خلال الفترة الماضية مثلما حدث في 2019 وبالتالي لا أتوقع حدوث احتجاجات تشبه ما سمي بالثورة وهو ما يشي بأن هذه الاحتجاجات ليست من مجموعات وطنية وصادقة وإنما تحركها مصالح لقوى سياسية وحزبية.
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