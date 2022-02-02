https://arabic.sputniknews.com/20220202/جويل-ماردينيان-توضح-حقيقة-الصور-المسربة-1057657901.html

جويل مردينيان توضح حقيقة الصور المسربة

جويل مردينيان توضح حقيقة الصور المسربة

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الصور المسربة لجويل مردينيان، كشفت الأخيرة عبر شاشة ET بالعربي حقيقة ما جرى. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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بدأت القصة حين شارك برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شبكة MBC، منذ أيام الصور التي سربت لـ جويل، وكأنها عروس بفستان أبيض على شاطئ البحر دون معرفة الشخص المقابل.وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر بشكل كبير، حيث بدأ الناس يتساءلون إن كانت جويل فعلا قد تزوجت مجددا، كما أشار البرنامج من خلال طرحه هذا السؤال.وبحسب موقع ET بالعربي، ظهرت جويل مردينيان في لقاء سريع مع صبحي عطري ضمن برنامج تريندينغ على MBC 4، لتوضح أن الصور المسربة تعود لها ولزوجها، وأن هذه الصور لم يكن من المفترض أن يتم عرضها الآن قبل انطلاق الحملة التسويقية في 8 فبراير / شباط، حيث أنها جزء من برنامج جديد بصيغة "الواقع"، وسيبدأ عرضه على منصة شاهد في 14 فبراير / شباط يوم عيد الحب.وبالإشارة إلى الصور قالت جويل، "كان يوما مميزا لنا، والبرنامج الجديد هو عبارة عن حياتي الحقيقية مئة بالمئة، أعمل على تصوير هذا البرنامج منذ أربع سنوات، وسيبدأ عرض البرنامج على منصة شاهد يوم 14 فبراير / شباط يوم عيد الحب، وهو مكون من 10 حلقات".

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العالم العربي