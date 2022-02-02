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حمد بن جاسم يعلق على إعلان بايدن الأخير بخصوص قطر
حمد بن جاسم يعلق على إعلان بايدن الأخير بخصوص قطر
علق رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج إطار حلف الناتو. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:20+0000
2022-02-02T06:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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واعتبر حمد بن جاسم، عبر على حسابه على "تويتر": "إعلان بايدن تأكيدا بأن سياسة قطر تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج ثابت أصبح حقيقة راسخة لا تتبدل".وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

حمد بن جاسم يعلق على إعلان بايدن الأخير بخصوص قطر

06:20 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martinحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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علق رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج إطار حلف الناتو.
واعتبر حمد بن جاسم، عبر على حسابه على "تويتر": "إعلان بايدن تأكيدا بأن سياسة قطر تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج ثابت أصبح حقيقة راسخة لا تتبدل".
وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الكونغرس عن نيته منح قطر صفة الشريك الرئيسي خارج حلف الناتو.
وجاء في رسالة الرئيس إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض: "وفقاً لقسم 517 لقانون المساعدات الأجنبية من عام 1961... أبلغكم بنيتي منح قطر صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو".

ويشار في الرسالة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تقديراً لإسهام قطر على مدى سنوات عديدة" في الجهود العسكرية في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الولايات المتحدة وأيضاً كرمز لاهتمام الولايات المتحدة بتعزيز حوار أمني ثنائي مع هذه الدولة العربية.
واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش الطرفان أمن منطقة الخليج في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت الإمارات والسعودية، بجانب قضايا ثنائية أخرى.
وقال بايدن: "نحن على تواصل دائم مع الإمارات لمواجهة تهديد الحوثيين... وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج. سنقف إلى صف حلفائنا".
وأوضح أنه سيناقش مع أمير قطر مسألة أمن منطقة الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بجانب مناقشة "استقرار إمدادات الطاقة العالمية والعمل على دعم الشعب الأفغاني".
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