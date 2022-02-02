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https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-أمن-بيولوجي-كوفيد-سيظل-مرضا-وبائيا-إلى-الأبد-ولن-يتوطن-1057645665.html
خبيرة أمن بيولوجي: كوفيد سيظل مرضا وبائيا إلى الأبد ولن يتوطن
خبيرة أمن بيولوجي: كوفيد سيظل مرضا وبائيا إلى الأبد ولن يتوطن
حذرت خبيرة في الأمن البيولوجي من أن "كوفيد 19" لن يتحول أبدا إلى مرض متوطن وسيتصرف دائما كفيروس وبائي. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T10:22+0000
2022-02-02T10:27+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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قالت راينا ماكنتاير، أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني: "رغم أن الأمراض المستوطنة يمكن أن تحدث بأعداد كبيرة جدا، فإن عدد الحالات لا تتغير بسرعة كما يُرى مع فيروس كورونا".وأضافت لشبكة "سي إن بي سي": "إذا تغيرت أعداد الحالات [بمرض مستوطن]، فهذا يحدث بشكل بطيء، عادة على مدى سنوات. ومن ناحية أخرى، فإن الأمراض الوبائية تنتشر بسرعة خلال فترات من أيام إلى أسابيع".يستخدم العلماء معادلة رياضية، تسمى (آر صفر)، لتقييم مدى سرعة انتشار المرض، ويشير (آر صفر) إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض من شخص مصاب، ويقدر خبراء كلية لندن الإمبراطورية أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يكون أعلى من 3.وقالت ماكنتاير إنه إذا كان معدل "آر صفر" للمرض أكبر من 1، فإن الفيروس يصبح أكثر انتشارا وتتوافر ظروف الوباء.وتابعت: "هدف الصحة العامة هو الحفاظ على فعالية المعدل آر- 1، التي تعدل من خلال تدخلات مثل اللقاحات والأقنعة أو وسائل التخفيف الأخرى - أقل من 1".ولكن إذا كان (آر صفر)أعلى من 1، فعادة ما سيرى المجتمع موجات وبائية متكررة للعدوى المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي، بحسب الخبيرة.وأشارت ماكنتاير إلى أن هذا هو النمط الذي شوهد مع الجدري لقرون عدة ولا يزال يُلاحظ مع الحصبة والإنفلونزا، مضيفة أن هذا هو النمط الذي يتكشف مع كوفيد، والذي تبين مع أربع موجات رئيسية من العدوى في العامين الماضيين.وختمت: "لن يتحول كوفيد بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة، سيستمر في التسبب في موجات وبائية، مدفوعة بتضاؤل ​​مناعة اللقاح، والمتحورات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح، وغير المحصنين، والولادات والهجرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220201/دراسة-سلالة-أوميكرون-الفرعية-أقل-انتشارا-عبر-هؤلاء-الأشخاص-1057608429.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-العالمية-سنحقق-هدف-تطعيم-70-من-سكان-العالم-قبل-منتصف-العام-1057610373.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

خبيرة أمن بيولوجي: كوفيد سيظل مرضا وبائيا إلى الأبد ولن يتوطن

10:22 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / Nikolay Doychinovيحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021.
يحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
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حذرت خبيرة في الأمن البيولوجي من أن "كوفيد 19" لن يتحول أبدا إلى مرض متوطن وسيتصرف دائما كفيروس وبائي.
قالت راينا ماكنتاير، أستاذة الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني: "رغم أن الأمراض المستوطنة يمكن أن تحدث بأعداد كبيرة جدا، فإن عدد الحالات لا تتغير بسرعة كما يُرى مع فيروس كورونا".
وأضافت لشبكة "سي إن بي سي": "إذا تغيرت أعداد الحالات [بمرض مستوطن]، فهذا يحدث بشكل بطيء، عادة على مدى سنوات. ومن ناحية أخرى، فإن الأمراض الوبائية تنتشر بسرعة خلال فترات من أيام إلى أسابيع".
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يستخدم العلماء معادلة رياضية، تسمى (آر صفر)، لتقييم مدى سرعة انتشار المرض، ويشير (آر صفر) إلى عدد الأشخاص الذين سيصابون بمرض من شخص مصاب، ويقدر خبراء كلية لندن الإمبراطورية أن متحور "أوميكرون" يمكن أن يكون أعلى من 3.
وقالت ماكنتاير إنه إذا كان معدل "آر صفر" للمرض أكبر من 1، فإن الفيروس يصبح أكثر انتشارا وتتوافر ظروف الوباء.
وتابعت: "هدف الصحة العامة هو الحفاظ على فعالية المعدل آر- 1، التي تعدل من خلال تدخلات مثل اللقاحات والأقنعة أو وسائل التخفيف الأخرى - أقل من 1".
ولكن إذا كان (آر صفر)أعلى من 1، فعادة ما سيرى المجتمع موجات وبائية متكررة للعدوى المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي، بحسب الخبيرة.
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وأشارت ماكنتاير إلى أن هذا هو النمط الذي شوهد مع الجدري لقرون عدة ولا يزال يُلاحظ مع الحصبة والإنفلونزا، مضيفة أن هذا هو النمط الذي يتكشف مع كوفيد، والذي تبين مع أربع موجات رئيسية من العدوى في العامين الماضيين.
وختمت: "لن يتحول كوفيد بطريقة سحرية إلى عدوى مستوطنة شبيهة بالملاريا حيث تظل المستويات ثابتة لفترات طويلة، سيستمر في التسبب في موجات وبائية، مدفوعة بتضاؤل ​​مناعة اللقاح، والمتحورات الجديدة التي تفلت من حماية اللقاح، وغير المحصنين، والولادات والهجرة".
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