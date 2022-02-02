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https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-تغذية-تحذر-القهوة-قد-تخفض-نشاطك-1057669720.html
خبيرة تغذية تحذر: القهوة قد تخفض نشاطك
خبيرة تغذية تحذر: القهوة قد تخفض نشاطك
حذرت خبيرة تغذية علاجية من الإفراط في شرب القهوة، لافتة إلى أن الإكثار منها يخفض مستوى نشاط الجسم. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:41+0000
2022-02-02T17:41+0000
2022-02-02T17:41+0000
القهوة
خبيرة تغذية علاجية
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قالت اختصاصية التغذية نورهان ناصر إنه على الرغم من المعرفة بأهمية تناول القهوة التي تزود الجسم بالطاقة إلا أن هذا المشروب له آثار معاكسة لهذه الفكرة الإيجابية.وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الإفراط في تناوله أو إضافة الشراب والسكر أو المحليات الصناعية له، بحسب صحيفة "النهار".وأشارت إلى أن هذه المكونات المضافة تتسبب في خفض مستوى النشاط لدى صاحبها.ونصحت الخبيرة بتناول القهوة باعتدال من أجل الاستفادة من فوائدها للجسم والعقل.ونصحت بتناول مشروبات خالية من الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم في حال كنت تعاني من مشكلة في النوم أو تعاني من الأرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/السعودية--تصدر-تعميما-بتغيير-اسم-القهوة-العربية-في-كافة-مطاعم-ومقاهي-المملكة-1057460013.html
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القهوة, خبيرة تغذية علاجية
خبيرة تغذية تحذر: القهوة قد تخفض نشاطك
حذرت خبيرة تغذية علاجية من الإفراط في شرب القهوة، لافتة إلى أن الإكثار منها يخفض مستوى نشاط الجسم.
قالت اختصاصية التغذية نورهان ناصر إنه على الرغم من المعرفة بأهمية
تناول القهوة
التي تزود الجسم بالطاقة إلا أن هذا المشروب له آثار معاكسة لهذه الفكرة الإيجابية.
وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى الإفراط في تناوله أو إضافة الشراب والسكر أو المحليات الصناعية له، بحسب
صحيفة "النهار"
.
وأشارت إلى أن هذه المكونات المضافة تتسبب في خفض مستوى النشاط لدى صاحبها.
ونصحت الخبيرة بتناول القهوة باعتدال من أجل الاستفادة من فوائدها للجسم والعقل.
ونصحت بتناول مشروبات خالية من الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم في حال كنت تعاني من مشكلة في النوم أو تعاني من الأرق.