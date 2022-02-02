خبيرة تغذية تكشف عن طرق تناول القهوة

وقالت الخبيرة، أنتونينا سافوليوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن للقهوة دور مهم وأساسي في حياة الإنسان، لكن هناك طرق مناسبة لتناوله، حيث اعتبرت أنه يمكن تناول القهوة مع وجبات الأكل بشرط أن يكون المشروب منتجا طبيعيا. وأشارت سافوليوك إلى أن "المواد النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة موجودة في القهوة وهناك ارتباط بالبروتينات والكالسيوم"، معتبرة أنه "إذا كنت تشرب القهوة مع الأطعمة الدهنية مع البروتين الحيواني أو قمت بإضافة الحليب أو الكريمة إلى المشروب، فستفقد جميع فوائد القهوة".وأوصت الاختصاصية الروسية بشرب القهوة أثناء الإفطار أو بين الوجبات الخفيفة، مشيرة إلى أن "القهوة تجفف بشدة وتؤكسد قليلاً التوازن الحمضي وتزيل الماء من مجرى الدم".كما أكدت على أهمية تناول كوب من الماء بعد فنجان من القهوة فله إفادة كبيرة. واعتبرت أن القهوة لها مفاعيل سلبية خصوصا على الأشخاص الذين لديهم إصابة بهشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم.بالإضافة إلى ذلك، دعت الخبيرة إلى تجنب تناول القهوة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية.
كشفت اختصاصية التغذية الروسية عن الطرق الأفضل لشرب القهوة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية مكونات المشروب الذي يفضل أن يكون طبيعيا دون أي إضافات صناعية.
وقالت الخبيرة، أنتونينا سافوليوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن للقهوة دور مهم وأساسي في حياة الإنسان، لكن هناك طرق مناسبة لتناوله، حيث اعتبرت أنه يمكن تناول القهوة مع وجبات الأكل بشرط أن يكون المشروب منتجا طبيعيا.
وأشارت سافوليوك إلى أن "المواد النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة موجودة في القهوة وهناك ارتباط بالبروتينات والكالسيوم"، معتبرة أنه "إذا كنت تشرب القهوة مع الأطعمة الدهنية مع البروتين الحيواني أو قمت بإضافة الحليب أو الكريمة إلى المشروب، فستفقد جميع فوائد القهوة".
وأوصت الاختصاصية الروسية بشرب القهوة أثناء الإفطار أو بين الوجبات الخفيفة، مشيرة إلى أن "القهوة تجفف بشدة وتؤكسد قليلاً التوازن الحمضي وتزيل الماء من مجرى الدم".
كما أكدت على أهمية تناول كوب من الماء بعد فنجان من القهوة فله إفادة كبيرة. واعتبرت أن القهوة لها مفاعيل سلبية خصوصا على الأشخاص الذين لديهم إصابة بهشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الخبيرة إلى تجنب تناول القهوة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية.