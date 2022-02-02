تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبيرة-تغذية-تكشف-عن-طرق-تناول-القهوة-1057621315.html
خبيرة تغذية تكشف عن طرق تناول القهوة
خبيرة تغذية تكشف عن طرق تناول القهوة
كشفت اختصاصية التغذية الروسية عن الطرق الأفضل لشرب القهوة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية مكونات المشروب الذي يفضل أن يكون طبيعيا دون أي إضافات صناعية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T07:43+0000
2022-02-02T07:43+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048748914_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43f4de9b7c4636a46348691afa570af3.jpg
وقالت الخبيرة، أنتونينا سافوليوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن للقهوة دور مهم وأساسي في حياة الإنسان، لكن هناك طرق مناسبة لتناوله، حيث اعتبرت أنه يمكن تناول القهوة مع وجبات الأكل بشرط أن يكون المشروب منتجا طبيعيا. وأشارت سافوليوك إلى أن "المواد النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة موجودة في القهوة وهناك ارتباط بالبروتينات والكالسيوم"، معتبرة أنه "إذا كنت تشرب القهوة مع الأطعمة الدهنية مع البروتين الحيواني أو قمت بإضافة الحليب أو الكريمة إلى المشروب، فستفقد جميع فوائد القهوة".وأوصت الاختصاصية الروسية بشرب القهوة أثناء الإفطار أو بين الوجبات الخفيفة، مشيرة إلى أن "القهوة تجفف بشدة وتؤكسد قليلاً التوازن الحمضي وتزيل الماء من مجرى الدم".كما أكدت على أهمية تناول كوب من الماء بعد فنجان من القهوة فله إفادة كبيرة. واعتبرت أن القهوة لها مفاعيل سلبية خصوصا على الأشخاص الذين لديهم إصابة بهشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم.بالإضافة إلى ذلك، دعت الخبيرة إلى تجنب تناول القهوة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048748914_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c031239b27f48508b15d2c26acfe829c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

خبيرة تغذية تكشف عن طرق تناول القهوة

07:43 GMT 02.02.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
كشفت اختصاصية التغذية الروسية عن الطرق الأفضل لشرب القهوة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية مكونات المشروب الذي يفضل أن يكون طبيعيا دون أي إضافات صناعية.
وقالت الخبيرة، أنتونينا سافوليوك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن للقهوة دور مهم وأساسي في حياة الإنسان، لكن هناك طرق مناسبة لتناوله، حيث اعتبرت أنه يمكن تناول القهوة مع وجبات الأكل بشرط أن يكون المشروب منتجا طبيعيا.
وأشارت سافوليوك إلى أن "المواد النشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة موجودة في القهوة وهناك ارتباط بالبروتينات والكالسيوم"، معتبرة أنه "إذا كنت تشرب القهوة مع الأطعمة الدهنية مع البروتين الحيواني أو قمت بإضافة الحليب أو الكريمة إلى المشروب، فستفقد جميع فوائد القهوة".
وأوصت الاختصاصية الروسية بشرب القهوة أثناء الإفطار أو بين الوجبات الخفيفة، مشيرة إلى أن "القهوة تجفف بشدة وتؤكسد قليلاً التوازن الحمضي وتزيل الماء من مجرى الدم".
كما أكدت على أهمية تناول كوب من الماء بعد فنجان من القهوة فله إفادة كبيرة. واعتبرت أن القهوة لها مفاعيل سلبية خصوصا على الأشخاص الذين لديهم إصابة بهشاشة العظام أو ارتفاع ضغط الدم.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الخبيرة إلى تجنب تناول القهوة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية