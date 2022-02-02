https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبير-اعتبار-قطر-شريك-رئيسي-للناتو-يهدف-لطمأنتها-ويؤكد-دورها-القادم-في-صراع-أوكرانيا-1057640269.html

خبير: اعتبار قطر شريك رئيسي للناتو يهدف لطمأنتها ويؤكد دورها القادم في صراع أوكرانيا

خبير: اعتبار قطر شريك رئيسي للناتو يهدف لطمأنتها ويؤكد دورها القادم في صراع أوكرانيا

قال الكاتب العربي والمحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم"، الصادرة من لندن عبد الباري عطوان، إن تصريحات بايدن حول مسألة شراكة الناتو مع قطر تأتي من أجل... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T09:45+0000

2022-02-02T09:45+0000

2022-02-02T09:45+0000

العالم

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وأفاد عطوان، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "حديث الرئيس بايدن عن منح قطر صفة "حليف رئيسي" خارج حلف الناتو، الهدف منه هو تطمين دولة قطر في حال انضمامها للموقف الأمريكي، من أن الولايات المتحدة وحلف الناتو سيوفرون لها الحماية لو تعرضت لأي أخطار بسبب موقفها الموالي للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا".وأوضح أن الهدف من هذا الإعلان هو "القول لقطر إنكم ستكونون تحت حمايتنا"، مضيفا أن "أضخم قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، والتي هي قاعدة العديد الجوية، موجودة في قطر".وأشار إلى أن قطر "كانت تمثل الولايات المتحدة في قمة الصراع الأفغاني وفي ترتيب الأوضاع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، والسفارة الأمريكية في أفغانستان موجودة في دولة قطر"، مشددا على أن كل هذه الدلالات، وأوجه التعاون وخاصة بعد التقارير التي تتحدث عن محادثات لتعويض إمدادات الغاز الأوروبي إلى روسيا عبر الدوحة، "يؤكد أن هناك دور قادم لقطر في مسألة الصراع في أوكرانيا إذا ما تفاقم هذا الصراع".وحول الصراع في أوكرانيا وتأزم الوضع بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو مع روسيا، قال عطوان، إن على " الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفهم القلق الروسي على أمن روسيا وهو قلق مشروع"؛ موضحا أن مسألة "ضم أوكرانيا لحلف الناتو، وضمها إلى الاتحاد الأوروبي، وضم دول أخرى، ونشر الصواريخ الاستراتيجية في دول مثل بلغاريا ورومانيا وبولندا، وهي كلها دول مجاورة لروسيا، سيؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار روسيا وتهديدها بشكل أو بآخر".ودعا الخبير العربي إلى وجود حوار بين الأطراف يؤدي في نهاية المطاف إلى "توفير الضمانات لروسيا بحيث أن لا يكون أمنها مهدد على الإطلاق".وفي سياق متصل، أشار عطوان إلى وجود عمليات وحملات تضليل إعلامية غير عادية في الغرب واتهامات لروسيا بأنها تحشد ما يتعدى مئة ألف جندي على حدود أوكرانيا الشرقية.واختتم قائلا: "الموقف يتوتر بشكل غير عادي وإدارة بايدن من اليوم الأول تقول أإن روسيا هي الخطر الأكبر على أميركا وعلى الغرب، ولا استغرب أنهم يحاولوا جر روسيا أو استنزافها في حرب باردة أو حرب ساخنة بشكل أو بآخر لإنه لا يريد أي تقارب بين الصين وبين روسيا تلبية لوصية هنري كيسنجر بأن أكثر خطر على الغرب هو التحالف الروسي الصيني".إلى ذلك، تنفي موسكو، جملة وتفصيلا، جميع الاتهامات حول استعدادها لمهاجمة أوكرانيا؛ وتؤكد أن كل ذلك يستخدم ضمن الذرائع، التي تسوقها واشنطن والعواصم الغربية، لتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا باتجاه الحدود الروسية.وكانت روسيا قدمت إلى الولايات المتحدة والناتو، مسودة مقترحات بشأن الضمانات الأمنية، التي تطلبها؛ ورد هذان الطرفان الغربيان بوثيقتين، قالت موسكو، إنهما لم يأخذا في الحسبان المطالب الأساسية لموسكو، بشأن ضمان أمنها القومي.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/زيلينسكي-وأمير-قطر-يبحثان-إمكانية-إمداد-أوكرانيا-بالغاز-المسال-1050597592.html

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العالم