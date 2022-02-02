https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبير-عسكري-يوضح-وسائل-حماية-روسيا-من-أي-هجوم-صاروخي-1057646868.html

خبير عسكري يوضح وسائل حماية روسيا من أي هجوم صاروخي

خبير عسكري يوضح وسائل حماية روسيا من أي هجوم صاروخي

شرح الخبير العسكري يوري كنوتوف، ما هي وسائل حماية روسيا من الظهور المحتمل لأنظمة هجومية تهددها بالقرب من حدودها. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T10:53+0000

2022-02-02T10:53+0000

2022-02-02T10:53+0000

روسيا

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وقال كنوتوف: "أولاً، من أجل اعتراض الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لدينا بالفعل أنظمة صواريخ "S-400" و "S-300V4" المضادة للطائرات والآن تدخل منظومة "S-500" الجديدة في الخدمة. ثانيًا، لدينا الوسائل القادرة على الضرب مباشرة في المواقع التي انطلقت منها صواريخ العدو خلال فترة زمنية قياسية".خلص الخبير العسكري إلى أنه يجب على أي دولة النظر جيدا فيما إذا كان الأمر يستحق نشر أنظمة هجومية على أراضيها تهدد روسيا.نظام الدفاع الجوي "S-300V4" هو نظام دفاع جوي بعيد المدى عالي الحركة. وهي مصممة لتغطية المراكز المهمة من الهجمات الجوية الباليستية والديناميكية الهوائية.أما "S-400" هو جيل جديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى. مصممة لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها.بينما يمكن لنظام الدفاع الجوي "S-500" تدمير الأهداف الباليستية والديناميكية الهوائية، وكذلك صواريخ كروز. كما يمكن للنظام أن يضرب في وقت واحد ما يصل إلى عشرة أهداف تفوق سرعة الصوت بسرعة تصل إلى سبعة كيلومترات في الثانية، بالإضافة إلى إسقاط الرؤوس الحربية للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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روسيا