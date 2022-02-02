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https://arabic.sputniknews.com/20220202/خبير-يكشف-عن-ميزة-أوميكرون-الاستثنائية-أمام-غيره-من-السلالات-1057649353.html
خبير يكشف عن ميزة "أوميكرون" الاستثنائية أمام غيره من السلالات
خبير يكشف عن ميزة "أوميكرون" الاستثنائية أمام غيره من السلالات
ذكر خبير طبي روسي أن اختبارات فحص وجود فيروس كورونا غير قادرة دائما على كشف إصابة الشخص بالفيروس المتحور الجديد "أوميكرون". 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:46+0000
2022-02-02T11:46+0000
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وأوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي، يفغيني تيماكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن اختبار الفحص المعتمد للكشف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد قد لا يكون كافيا لإثبات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".وحدد تيماكوف أسباب فشل الاختبار بإثبات الإصابة بفيروس أوميكرون، قائلا: "إذا كان لدى الشخص اختبار سلبي وجميع علامات المرض، فقد يكون هذا التحليل قد تم إجراؤه بشكل غير صحيح: إما في اليوم الخطأ أو كمية المواد غير كافية".وأشار تيماكوف إلى أنه "حتى الآن، من الواضح أن الإصابة بسلالة "أوميكرون" يحدث أثناء فترة الحضانة ومتوسط ​​فترة الحضانة هو يومين إلى ثلاثة أيام على التوالي، وخلال سبعة أيام يمكن أن يتضح ما إذا كان مصابا".
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خبير يكشف عن ميزة "أوميكرون" الاستثنائية أمام غيره من السلالات

11:46 GMT 02.02.2022
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS
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ذكر خبير طبي روسي أن اختبارات فحص وجود فيروس كورونا غير قادرة دائما على كشف إصابة الشخص بالفيروس المتحور الجديد "أوميكرون".
وأوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي، يفغيني تيماكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن اختبار الفحص المعتمد للكشف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد قد لا يكون كافيا لإثبات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".
وحدد تيماكوف أسباب فشل الاختبار بإثبات الإصابة بفيروس أوميكرون، قائلا: "إذا كان لدى الشخص اختبار سلبي وجميع علامات المرض، فقد يكون هذا التحليل قد تم إجراؤه بشكل غير صحيح: إما في اليوم الخطأ أو كمية المواد غير كافية".
وأشار تيماكوف إلى أنه "حتى الآن، من الواضح أن الإصابة بسلالة "أوميكرون" يحدث أثناء فترة الحضانة ومتوسط ​​فترة الحضانة هو يومين إلى ثلاثة أيام على التوالي، وخلال سبعة أيام يمكن أن يتضح ما إذا كان مصابا".
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