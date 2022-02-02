خبير يكشف عن ميزة "أوميكرون" الاستثنائية أمام غيره من السلالات

وأوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي، يفغيني تيماكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن اختبار الفحص المعتمد للكشف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد قد لا يكون كافيا لإثبات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".وحدد تيماكوف أسباب فشل الاختبار بإثبات الإصابة بفيروس أوميكرون، قائلا: "إذا كان لدى الشخص اختبار سلبي وجميع علامات المرض، فقد يكون هذا التحليل قد تم إجراؤه بشكل غير صحيح: إما في اليوم الخطأ أو كمية المواد غير كافية".وأشار تيماكوف إلى أنه "حتى الآن، من الواضح أن الإصابة بسلالة "أوميكرون" يحدث أثناء فترة الحضانة ومتوسط فترة الحضانة هو يومين إلى ثلاثة أيام على التوالي، وخلال سبعة أيام يمكن أن يتضح ما إذا كان مصابا".
ذكر خبير طبي روسي أن اختبارات فحص وجود فيروس كورونا غير قادرة دائما على كشف إصابة الشخص بالفيروس المتحور الجديد "أوميكرون".
وأوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي، يفغيني تيماكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن اختبار الفحص المعتمد للكشف عن إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد قد لا يكون كافيا لإثبات الإصابة بالمتحور "أوميكرون".
وحدد تيماكوف أسباب فشل الاختبار بإثبات الإصابة بفيروس أوميكرون، قائلا: "إذا كان لدى الشخص اختبار سلبي وجميع علامات المرض، فقد يكون هذا التحليل قد تم إجراؤه بشكل غير صحيح: إما في اليوم الخطأ أو كمية المواد غير كافية".
وأشار تيماكوف إلى أنه "حتى الآن، من الواضح أن الإصابة بسلالة "أوميكرون" يحدث أثناء فترة الحضانة ومتوسط فترة الحضانة هو يومين إلى ثلاثة أيام على التوالي، وخلال سبعة أيام يمكن أن يتضح ما إذا كان مصابا".