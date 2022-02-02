https://arabic.sputniknews.com/20220202/روجيه-ميلا-يكشف-عن-أسوأ-لحظة-في-مسيرته-ويوجه-رسالة-جديدة-لدول-شمال-أفريقيا-1057662574.html

روجيه ميلا يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته ويوجه رسالة جديدة لدول شمال أفريقيا

روجيه ميلا يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته ويوجه رسالة جديدة لدول شمال أفريقيا

كشف نجم كرة القدم الكاميرونية السابق، روجيه ميلا، عن أسوأ لحظة مرت به خلال مسيرته الكروية، كما وجه رسالة لدول شمال أفريقيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T15:45+0000

2022-02-02T15:45+0000

2022-02-02T15:53+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

مجتمع

رياضة

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واستعاد ميلا، صاحب الـ 102 مباراة مع منتخب الكاميرون، خلال حديث أدلى به لشبكة "فرانس 24"، ذكريات فوز منتخب بلاده في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1988 على المنتخب المغربي ومنها إحرازهم اللقب الثاني في البطولة أمام نيجيريا.واعترف ميلا في الوقت ذاته أنه لم يفقد بعد طعم المرارة التي خلفتها خسارة منتخب بلاده أمام مصر في نهائي نسخة 1986 بالقاهرة، ووصف أن تلك الهزيمة "أسوأ لحظة" في مسيرته، مشيرا أن "الفوز بهذه المباراة كان مستحيلا نظرا للظروف غير الرياضية التي تخللتها"، على حد تعبيره.وعلق ميلا على تصريحات سابقة له أثارت جدلا اتهم فيها مصر والمغرب بشن حملو معادية ضد الكاميرون وأن "الدول المغاربية هي دائما من تخلق الفوضى وهذا غير طبيعي.. أقولها كشقيق للمغرب، لمصر، أو لغيرهما، إذا لستم أفارقة فارحلوا والعبوا في أوروبا أو في آسيا".وأوضح ميلا أنه خلال هذه التصريحات التي أثارت انتقادات وتعليقات، تحدثت عن كرة القدم ولم أنه لم يهاجم أي بلد، وتابع: "أكدت (للاعب الدولي المغربي السابق) نور الدين النيبت بأني لم أتهجم على المغرب ولا على بلاد آخرى، بل إني أحترم كل الدول المغاربية، ولا يحق لي أصلا أن أشتم أي بلد كان، فكيف أشتم وأنا أشغل منصب سفير متنقل للكاميرون بقرار من رئيس الجمهورية بول بيا".وتابع: "لقد تحدثت من صميم القلب، لأقول للمغربيين: لا يمكنكم أن تزعموا مرارا بأنكم إخواننا وتسعون في الوقت ذاته لإبطال العرس الأفريقي الذي تستضيفه الكاميرون".يذكر أن منتخب الكاميرون سيواجه نظيره المصري، غدا الخميس، في لقاء منتظر بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

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مجتمع, رياضة