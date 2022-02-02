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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/روجيه-ميلا-يكشف-عن-أسوأ-لحظة-في-مسيرته-ويوجه-رسالة-جديدة-لدول-شمال-أفريقيا-1057662574.html
روجيه ميلا يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته ويوجه رسالة جديدة لدول شمال أفريقيا
روجيه ميلا يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته ويوجه رسالة جديدة لدول شمال أفريقيا
كشف نجم كرة القدم الكاميرونية السابق، روجيه ميلا، عن أسوأ لحظة مرت به خلال مسيرته الكروية، كما وجه رسالة لدول شمال أفريقيا. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T15:45+0000
2022-02-02T15:53+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
رياضة
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واستعاد ميلا، صاحب الـ 102 مباراة مع منتخب الكاميرون، خلال حديث أدلى به لشبكة "فرانس 24"، ذكريات فوز منتخب بلاده في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1988 على المنتخب المغربي ومنها إحرازهم اللقب الثاني في البطولة أمام نيجيريا.واعترف ميلا في الوقت ذاته أنه لم يفقد بعد طعم المرارة التي خلفتها خسارة منتخب بلاده أمام مصر في نهائي نسخة 1986 بالقاهرة، ووصف أن تلك الهزيمة "أسوأ لحظة" في مسيرته، مشيرا أن "الفوز بهذه المباراة كان مستحيلا نظرا للظروف غير الرياضية التي تخللتها"، على حد تعبيره.وعلق ميلا على تصريحات سابقة له أثارت جدلا اتهم فيها مصر والمغرب بشن حملو معادية ضد الكاميرون وأن "الدول المغاربية هي دائما من تخلق الفوضى وهذا غير طبيعي.. أقولها كشقيق للمغرب، لمصر، أو لغيرهما، إذا لستم أفارقة فارحلوا والعبوا في أوروبا أو في آسيا".وأوضح ميلا أنه خلال هذه التصريحات التي أثارت انتقادات وتعليقات، تحدثت عن كرة القدم ولم أنه لم يهاجم أي بلد، وتابع: "أكدت (للاعب الدولي المغربي السابق) نور الدين النيبت بأني لم أتهجم على المغرب ولا على بلاد آخرى، بل إني أحترم كل الدول المغاربية، ولا يحق لي أصلا أن أشتم أي بلد كان، فكيف أشتم وأنا أشغل منصب سفير متنقل للكاميرون بقرار من رئيس الجمهورية بول بيا".وتابع: "لقد تحدثت من صميم القلب، لأقول للمغربيين: لا يمكنكم أن تزعموا مرارا بأنكم إخواننا وتسعون في الوقت ذاته لإبطال العرس الأفريقي الذي تستضيفه الكاميرون".يذكر أن منتخب الكاميرون سيواجه نظيره المصري، غدا الخميس، في لقاء منتظر بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
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مجتمع, رياضة

روجيه ميلا يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته ويوجه رسالة جديدة لدول شمال أفريقيا

15:45 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / OZAN KOSEمنتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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كشف نجم كرة القدم الكاميرونية السابق، روجيه ميلا، عن أسوأ لحظة مرت به خلال مسيرته الكروية، كما وجه رسالة لدول شمال أفريقيا.
واستعاد ميلا، صاحب الـ 102 مباراة مع منتخب الكاميرون، خلال حديث أدلى به لشبكة "فرانس 24"، ذكريات فوز منتخب بلاده في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 1988 على المنتخب المغربي ومنها إحرازهم اللقب الثاني في البطولة أمام نيجيريا.
واعترف ميلا في الوقت ذاته أنه لم يفقد بعد طعم المرارة التي خلفتها خسارة منتخب بلاده أمام مصر في نهائي نسخة 1986 بالقاهرة، ووصف أن تلك الهزيمة "أسوأ لحظة" في مسيرته، مشيرا أن "الفوز بهذه المباراة كان مستحيلا نظرا للظروف غير الرياضية التي تخللتها"، على حد تعبيره.
وقال: "بدأت المواجهة عشية اللقاء عندما وقع انفجار قرب الفندق الذي كنا نقيم فيه، ما دفع سفير الكاميرون إلى نقل الفريق إلى مقر السفارة. لم ندر ما وقع بالتحديد، لكن الضغط كان على أشده وكنا خائفين مما سيحدث".
وعلق ميلا على تصريحات سابقة له أثارت جدلا اتهم فيها مصر والمغرب بشن حملو معادية ضد الكاميرون وأن "الدول المغاربية هي دائما من تخلق الفوضى وهذا غير طبيعي.. أقولها كشقيق للمغرب، لمصر، أو لغيرهما، إذا لستم أفارقة فارحلوا والعبوا في أوروبا أو في آسيا".
وأوضح ميلا أنه خلال هذه التصريحات التي أثارت انتقادات وتعليقات، تحدثت عن كرة القدم ولم أنه لم يهاجم أي بلد، وتابع: "أكدت (للاعب الدولي المغربي السابق) نور الدين النيبت بأني لم أتهجم على المغرب ولا على بلاد آخرى، بل إني أحترم كل الدول المغاربية، ولا يحق لي أصلا أن أشتم أي بلد كان، فكيف أشتم وأنا أشغل منصب سفير متنقل للكاميرون بقرار من رئيس الجمهورية بول بيا".
وتابع: "لقد تحدثت من صميم القلب، لأقول للمغربيين: لا يمكنكم أن تزعموا مرارا بأنكم إخواننا وتسعون في الوقت ذاته لإبطال العرس الأفريقي الذي تستضيفه الكاميرون".
يذكر أن منتخب الكاميرون سيواجه نظيره المصري، غدا الخميس، في لقاء منتظر بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.
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