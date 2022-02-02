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روسكوسموس: تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية في 6 فبراير
روسكوسموس: تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية في 6 فبراير
أعلن المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، عن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية يوم 6 شباط/ فبراير؛ بحيث تقوم مركبة الشحن "بروغريس"... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:25+0000
2022-02-02T13:25+0000
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، "التصحيح المخطط له لرفع مدار محطة الفضاء الدولية سيجري 6 شباط/ فبراير 2022؛ من أجل خلق ظروف باليستية، قبل وصول مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -21" إلى المدار [يوم 18 آذار/ مارس]، وتأمين هبوط مركبة الفضاء المأهولة، من طراز "إم إس - 19" [يوم 30 آذار/ مارس]".وخلال رحلة محطة الفضاء الدولية، أجريت 314 عملية تصحيح للمدار؛ 165 منها تمت بواسطة مركبة الشحن الفضائية "بروغريس".وتم التصحيح السابق لمدار محطة الفضاء الدولية، في 12 كانون الثاني / يناير؛ حيث زاد ارتفاع المدار بمقدار 1.2 كم، لتهيئة ظروف باليستية، قبل رحلة المركبة الفضائية "سويوز إم إس - 21"، وعودة المركبة الفضائية "إم إس - 19".
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روسيا, العالم

روسكوسموس: تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية في 6 فبراير

13:25 GMT 02.02.2022
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
CC0 / pixabay /
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أعلن المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، عن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية يوم 6 شباط/ فبراير؛ بحيث تقوم مركبة الشحن "بروغريس" برفع مدار المحطة بمقدار 400 متر.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، "التصحيح المخطط له لرفع مدار محطة الفضاء الدولية سيجري 6 شباط/ فبراير 2022؛ من أجل خلق ظروف باليستية، قبل وصول مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -21" إلى المدار [يوم 18 آذار/ مارس]، وتأمين هبوط مركبة الفضاء المأهولة، من طراز "إم إس - 19" [يوم 30 آذار/ مارس]".
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وخلال رحلة محطة الفضاء الدولية، أجريت 314 عملية تصحيح للمدار؛ 165 منها تمت بواسطة مركبة الشحن الفضائية "بروغريس".
وتم التصحيح السابق لمدار محطة الفضاء الدولية، في 12 كانون الثاني / يناير؛ حيث زاد ارتفاع المدار بمقدار 1.2 كم، لتهيئة ظروف باليستية، قبل رحلة المركبة الفضائية "سويوز إم إس - 21"، وعودة المركبة الفضائية "إم إس - 19".
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