روسكوسموس: تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية في 6 فبراير

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، "التصحيح المخطط له لرفع مدار محطة الفضاء الدولية سيجري 6 شباط/ فبراير 2022؛ من أجل خلق ظروف باليستية، قبل وصول مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -21" إلى المدار [يوم 18 آذار/ مارس]، وتأمين هبوط مركبة الفضاء المأهولة، من طراز "إم إس - 19" [يوم 30 آذار/ مارس]".وخلال رحلة محطة الفضاء الدولية، أجريت 314 عملية تصحيح للمدار؛ 165 منها تمت بواسطة مركبة الشحن الفضائية "بروغريس".وتم التصحيح السابق لمدار محطة الفضاء الدولية، في 12 كانون الثاني / يناير؛ حيث زاد ارتفاع المدار بمقدار 1.2 كم، لتهيئة ظروف باليستية، قبل رحلة المركبة الفضائية "سويوز إم إس - 21"، وعودة المركبة الفضائية "إم إس - 19".
أعلن المكتب الإعلامي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، عن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية يوم 6 شباط/ فبراير؛ بحيث تقوم مركبة الشحن "بروغريس" برفع مدار المحطة بمقدار 400 متر.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، "التصحيح المخطط له لرفع مدار محطة الفضاء الدولية سيجري 6 شباط/ فبراير 2022؛ من أجل خلق ظروف باليستية، قبل وصول مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس -21" إلى المدار [يوم 18 آذار/ مارس]، وتأمين هبوط مركبة الفضاء المأهولة، من طراز "إم إس - 19" [يوم 30 آذار/ مارس]".
وخلال رحلة محطة الفضاء الدولية، أجريت 314 عملية تصحيح للمدار؛ 165 منها تمت بواسطة مركبة الشحن الفضائية "بروغريس". وتم التصحيح السابق لمدار محطة الفضاء الدولية، في 12 كانون الثاني / يناير؛ حيث زاد ارتفاع المدار بمقدار 1.2 كم، لتهيئة ظروف باليستية، قبل رحلة المركبة الفضائية "سويوز إم إس - 21"، وعودة المركبة الفضائية "إم إس - 19".