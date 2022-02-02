وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام تعمل على أساس رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الصادرة عن صربيا في امتثال كامل للاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، والتي تعد ألمانيا طرفا فيها أيضا".
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روسيا
روسيا: قناة "آر تي" تعمل وفق الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، البدء بإجراءات لحجب بث قنوات ألمانية كرد على حجب بث قناة "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية اليوم.
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام تعمل على أساس رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الصادرة عن صربيا في امتثال كامل للاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، والتي تعد ألمانيا طرفا فيها أيضا".