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روسيا: قناة "آر تي" تعمل وفق الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود
روسيا: قناة "آر تي" تعمل وفق الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، البدء بإجراءات لحجب بث قنوات ألمانية كرد على حجب بث قناة "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية اليوم. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:21+0000
2022-02-02T17:27+0000
روسيا
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وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام تعمل على أساس رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الصادرة عن صربيا في امتثال كامل للاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، والتي تعد ألمانيا طرفا فيها أيضا".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا: قناة "آر تي" تعمل وفق الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود

17:21 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 17:27 GMT 02.02.2022)
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، البدء بإجراءات لحجب بث قنوات ألمانية كرد على حجب بث قناة "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية اليوم.
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام تعمل على أساس رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الصادرة عن صربيا في امتثال كامل للاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، والتي تعد ألمانيا طرفا فيها أيضا".
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