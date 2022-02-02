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https://arabic.sputniknews.com/20220202/روسيا-والصين-توقعان-أكثر-من-15-اتفاقية-خلال-زيارة-بوتين-إلى-بكين-1057656511.html
روسيا والصين توقعان أكثر من 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين إلى بكين
روسيا والصين توقعان أكثر من 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين إلى بكين
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:28+0000
2022-02-02T13:53+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "من المقرر اعتماد مجموعة واسعة للغاية من الوثائق الثنائية، بما في ذلك الحكومية والتجارية. التنسيق لا يزال جاريا، وسننشر القائمة في نهاية المفاوضات".وأضاف أوشاكوف مشيرًا إلى أن هذه الوثائق ستسهم في تطوير التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات: "وأستطيع أن أقول إن لدينا ما يتجاوز 15 اتفاقية في الملف الذي يتم إعداده لهذه الزيارة".وقال أوشاكوف للصحفيين: "إن التعزيز المستمر للعلاقات الثنائية يخدم المصالح المباشرة لدولنا. هذه العلاقات مبنية على إجماع عام مستقر حول آفاق التعاون ونطاقه وعمقه. ومن المهم ألا تتأثر علاقاتنا بأي دولة أخرى وألا تكون موجهة ضد أحد".وأضاف أوشاكوف: "من المهم للغاية ألا تقبل دولنا استخدام العقوبات الأحادية الجانب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مؤكدًا أن موسكو وبكين "لديهما مواقف متشابهة ومتطابقة بشأن جزء كبير من المشاكل الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220127/مدفيديف-روسيا-والصين-لا-تسعيان-لإنشاء-تحالف-عسكري-وعلاقتهما-تؤثر-على-توازن-القوى-الدولي--1057220675.html
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روسيا

روسيا والصين توقعان أكثر من 15 اتفاقية خلال زيارة بوتين إلى بكين

13:28 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 02.02.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "من المقرر اعتماد مجموعة واسعة للغاية من الوثائق الثنائية، بما في ذلك الحكومية والتجارية. التنسيق لا يزال جاريا، وسننشر القائمة في نهاية المفاوضات".
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وأضاف أوشاكوف مشيرًا إلى أن هذه الوثائق ستسهم في تطوير التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات: "وأستطيع أن أقول إن لدينا ما يتجاوز 15 اتفاقية في الملف الذي يتم إعداده لهذه الزيارة".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "إن التعزيز المستمر للعلاقات الثنائية يخدم المصالح المباشرة لدولنا. هذه العلاقات مبنية على إجماع عام مستقر حول آفاق التعاون ونطاقه وعمقه. ومن المهم ألا تتأثر علاقاتنا بأي دولة أخرى وألا تكون موجهة ضد أحد".
وأضاف أوشاكوف: "من المهم للغاية ألا تقبل دولنا استخدام العقوبات الأحادية الجانب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مؤكدًا أن موسكو وبكين "لديهما مواقف متشابهة ومتطابقة بشأن جزء كبير من المشاكل الدولية".
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