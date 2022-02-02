زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر في حفل بعد غياب نحو 5 أشهر

ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن هذا هو الظهور الأول لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عندما زارت مع زوجها ضريح جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل، الموجود في قصر الشمس "كومسوسان".ونقلت وكالة كوريا الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية إن "كيم وري، إلى جانب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، شاهدا العرض في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء".وقالت الوكالة: "هنأ الأمين العام المحترم الجمهور والفنانين بحرارة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، تقديرا للهتافات الحماسية" (في إشارة إلى الزعيم).
ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون وزوجته ري سول-جو في عرض فني بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن هذا هو الظهور الأول لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عندما زارت مع زوجها ضريح جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل، الموجود في قصر الشمس "كومسوسان".
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية إن "كيم وري، إلى جانب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، شاهدا العرض في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء".
وقالت الوكالة: "هنأ الأمين العام المحترم الجمهور والفنانين بحرارة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، تقديرا للهتافات الحماسية" (في إشارة إلى الزعيم).