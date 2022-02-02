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https://arabic.sputniknews.com/20220202/زوجة-زعيم-كوريا-الشمالية-تظهر-في-حفل-بعد-غياب-نحو-5-أشهر-1057620996.html
زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر في حفل بعد غياب نحو 5 أشهر
زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر في حفل بعد غياب نحو 5 أشهر
ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون وزوجته ري سول-جو في عرض فني بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T07:14+0000
2022-02-02T07:28+0000
كوريا الشمالية
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ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن هذا هو الظهور الأول لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عندما زارت مع زوجها ضريح جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل، الموجود في قصر الشمس "كومسوسان".ونقلت وكالة كوريا الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية إن "كيم وري، إلى جانب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، شاهدا العرض في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء".وقالت الوكالة: "هنأ الأمين العام المحترم الجمهور والفنانين بحرارة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، تقديرا للهتافات الحماسية" (في إشارة إلى الزعيم).
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كوريا الشمالية

زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر في حفل بعد غياب نحو 5 أشهر

07:14 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 02.02.2022)
© AFP 2021 / -زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / -
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ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون وزوجته ري سول-جو في عرض فني بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن هذا هو الظهور الأول لزوجة الزعيم الكوري الشمالي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عندما زارت مع زوجها ضريح جد كيم الراحل والمؤسس الوطني كيم إيل-سونغ، ووالده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ-إيل، الموجود في قصر الشمس "كومسوسان".
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية إن "كيم وري، إلى جانب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، شاهدا العرض في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء".
وقالت الوكالة: "هنأ الأمين العام المحترم الجمهور والفنانين بحرارة بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، تقديرا للهتافات الحماسية" (في إشارة إلى الزعيم).
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