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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/ساديو-ماني-ورفاقه-إلى-النهائي-أهداف-مباراة-السنغال-وبوركينا-فاسو-3-1-1057678630.html
ساديو ماني ورفاقه إلى النهائي... أهداف مباراة السنغال وبوركينا فاسو (3-1)
ساديو ماني ورفاقه إلى النهائي... أهداف مباراة السنغال وبوركينا فاسو (3-1)
تأهلت السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بالكاميرون بنتيجة (3-1). 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T21:44+0000
2022-02-02T21:44+0000
2022-02-02T21:48+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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حجزت السنغال مكانها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة على ملعب أحمد أهيدجيو في الكاميرون بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء.وسجلت السنغال هدفها الأول في الدقيقة 70 عن طريق كرة سددها عبده ديالو بيمناه إلى الشباك.وتمكن أسود التيرانجا من إحراز هدفهم الثاني في الدقيقة 76 من عرضية أرضية رائعة أرسلها ساديو ماني إلى أحمدو ديانج الذي أودعها الشباك.لم ينل اليأس من الخيول البوركينية، وتمكنوا في الدقيقة 82 من تقليص الفارق بتسديدة مباشرة من اللاعب بلاتي توري سكنت شباك الحارس مندي.لكن ساديو ماني، قضى على آمال البوركنابيين في إدراك التعادل، بإحرازه الهدف الثالث من هجمة مرتدة انفرد خلالها بحارس بوركينا فاسو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.وبذلك، تنتظر السنغال الفائز من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر، المقرر إقامتها مساء غد الخميس.ووصلت السنغال للدور النهائي في آخر بطولة كأس أمم إفريقية جرت في مصر عام 2019 أمام الجزائر، لكنها خسرت اللقب وقتها بهدف بغداد بو نجاح.
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رياضة
ساديو ماني ورفاقه إلى النهائي... أهداف مباراة السنغال وبوركينا فاسو (3-1) 21:44 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 02.02.2022)
تأهلت السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بالكاميرون بنتيجة (3-1).
حجزت السنغال مكانها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي البطولة على ملعب أحمد أهيدجيو في الكاميرون بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأربعاء.
وسجلت السنغال هدفها الأول في الدقيقة 70 عن طريق كرة سددها عبده ديالو بيمناه إلى الشباك.
وتمكن أسود التيرانجا من إحراز هدفهم الثاني في الدقيقة 76 من عرضية أرضية رائعة أرسلها ساديو ماني إلى أحمدو ديانج الذي أودعها الشباك.
لم ينل اليأس من الخيول البوركينية، وتمكنوا في الدقيقة 82 من تقليص الفارق بتسديدة مباشرة من اللاعب بلاتي توري سكنت شباك الحارس مندي.
لكن ساديو ماني، قضى على آمال البوركنابيين في إدراك التعادل، بإحرازه الهدف الثالث من هجمة مرتدة انفرد خلالها بحارس بوركينا فاسو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
وبذلك، تنتظر السنغال الفائز من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر، المقرر إقامتها مساء غد الخميس.
ووصلت السنغال للدور النهائي في آخر بطولة كأس أمم إفريقية جرت في مصر عام 2019 أمام الجزائر، لكنها خسرت اللقب وقتها بهدف بغداد بو نجاح.