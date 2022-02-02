تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220202/سيارة-النمر-العسكرية-الروسية-جاهزة-للتصدير-1057655810.html
سيارة "النمر" العسكرية الروسية جاهزة للتصدير
سيارة "النمر" العسكرية الروسية جاهزة للتصدير
نشر حساب شركة الصناعة العسكرية الروسية "milindcom" على انستغرام صورا لأحدث الإصدارات من السيارة العسكرية الروسية الجديدة "تيغر" (النمر) YaMZ-5347-10. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:10+0000
2022-02-02T13:10+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102682/65/1026826596_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a558701f16368a7f46da175a39a0b51f.jpg
وذكرت الشركة أن السيارة مجهزة بأنظمة قادرة على إجراء مراجعة فيديو فورية للموقف، وكراسي خاصة مع حماية ضد الصدمات، وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعة متنوعة من المعدات الأخرى المستخدمة في أداء المهام العسكرية، كما أنها مزودة بزجاج مصفح به ثغرات مدمجة فيها.كما تم استخدام محركات الديزل "SBM VPK-233136" بقوة 215 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع تبلغ 120 كم/ساعة بمدى وقود 1000 كيلومتر.الوزن الإجمالي للسيارة يبلغ 8200 كجم، بينما تبلغ الحمولة 1000 كغ.
https://arabic.sputniknews.com/20210220/حمولة-سيارة-نمر-الروسية-ترتفع-15-مرة-كيف-تحققت-الزيادة؟-1048167232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102682/65/1026826596_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cae7d8ecbeaf264a644f3c7faabd0c55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

سيارة "النمر" العسكرية الروسية جاهزة للتصدير

13:10 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورسيارة "تيغر" (النمر)
سيارة تيغر (النمر) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشر حساب شركة الصناعة العسكرية الروسية "milindcom" على انستغرام صورا لأحدث الإصدارات من السيارة العسكرية الروسية الجديدة "تيغر" (النمر) YaMZ-5347-10.
وذكرت الشركة أن السيارة مجهزة بأنظمة قادرة على إجراء مراجعة فيديو فورية للموقف، وكراسي خاصة مع حماية ضد الصدمات، وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعة متنوعة من المعدات الأخرى المستخدمة في أداء المهام العسكرية، كما أنها مزودة بزجاج مصفح به ثغرات مدمجة فيها.
كما تم استخدام محركات الديزل "SBM VPK-233136" بقوة 215 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع تبلغ 120 كم/ساعة بمدى وقود 1000 كيلومتر.
الوزن الإجمالي للسيارة يبلغ 8200 كجم، بينما تبلغ الحمولة 1000 كغ.
منتدى آرميا 2019 - سيارة تيغر-إم لنقل العسكريين ومختلف الحمولات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2021
حمولة سيارة "نمر" الروسية تزداد مرة ونصف... كيف تحققت الزيادة؟
20 فبراير 2021, 12:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية