سيارة "النمر" العسكرية الروسية جاهزة للتصدير

وذكرت الشركة أن السيارة مجهزة بأنظمة قادرة على إجراء مراجعة فيديو فورية للموقف، وكراسي خاصة مع حماية ضد الصدمات، وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعة متنوعة من المعدات الأخرى المستخدمة في أداء المهام العسكرية، كما أنها مزودة بزجاج مصفح به ثغرات مدمجة فيها.كما تم استخدام محركات الديزل "SBM VPK-233136" بقوة 215 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع تبلغ 120 كم/ساعة بمدى وقود 1000 كيلومتر.الوزن الإجمالي للسيارة يبلغ 8200 كجم، بينما تبلغ الحمولة 1000 كغ.
نشر حساب شركة الصناعة العسكرية الروسية "milindcom" على انستغرام صورا لأحدث الإصدارات من السيارة العسكرية الروسية الجديدة "تيغر" (النمر) YaMZ-5347-10.
وذكرت الشركة أن السيارة مجهزة بأنظمة قادرة على إجراء مراجعة فيديو فورية للموقف، وكراسي خاصة مع حماية ضد الصدمات، وإضاءة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعة متنوعة من المعدات الأخرى المستخدمة في أداء المهام العسكرية، كما أنها مزودة بزجاج مصفح به ثغرات مدمجة فيها.