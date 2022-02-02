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https://arabic.sputniknews.com/20220202/شركة-إسرائيلية-تدرب-أصحاب-الأعمال-الصغيرة-والمتوسطة-في-الإمارات-1057647670.html
شركة إسرائيلية تدرب أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
شركة إسرائيلية تدرب أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
أطلقت شركة Elevation الإسرائيلية الناشئة برنامج "SkillUp Embark"، جنبا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركة غوغل لتدريب أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:09+0000
2022-02-02T11:09+0000
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وبحسب موقع "calcalistech" الإسرائيلي، تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في إسرائيل، من بين 500 شركة إسرائيلية دربتها أكاديمية ShoppingIL ، حيث زادت مبيعات الشركة 68% في غضون 60 يوما بعد إكمال الدورة.ويوجد حاليا نحو 335 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل نحو 98 % من جميع الشركات في الدولة، حيث سيوفر البرنامج تدريبا عبر الإنترنت في التسويق والإعلان عبر الإنترنت لزيادة المبيعات على مواقع الويب وزيادة حركة المرور والمعرفة حول التسويق على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وغوغل.وبعد نجاح البرنامج في إسرائيل، استثمرت غوغل مليون دولار إضافيا لتوسيع البرنامج، بحيث يمكن لمئات الشركات الأخرى في إسرائيل المشاركة، وتقدم شركة Elevation الدورة التدريبية لمساعدة الشركات على صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى التدريب على تعيين موظفين جدد.أشار الدكتور حسن الصايغ، مدير تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد الإماراتية: "تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في جميع برامجنا في المشروع الوطني لريادة الأعمال The Entrepreneurial Nation، ونأمل أن يدعم هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطارالجهود المبذولة في التحول الرقمي".وساعدت ShoppingIL صناعة التجارة الإلكترونية الإسرائيلية على النمو، إذ قال باراك ريجيف، مدير Google-Israel Country "أنا فخور برؤية هذه المبادرة المحلية تتكرر في الإمارات بعد النتائج الممتازة التي حققناها".وأشار آفي سنير، مؤسس شركة Elevation ومديرها التنفيذي: "إن شاء الله، هذه ليست سوى الخطوة الأولى للشركة في الإمارات العربية المتحدة".وكانت العلاقات بين إسرائيل والإمارات قد ظهرت للعلن في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، وذلك "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
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العالم, اسرائيل, أخبار العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شركة إسرائيلية تدرب أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

11:09 GMT 02.02.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
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أطلقت شركة Elevation الإسرائيلية الناشئة برنامج "SkillUp Embark"، جنبا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركة غوغل لتدريب أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدولة، والذي سيشمل تدريبا مكثفا وشاملا على التسويق عبر الإنترنت.
وبحسب موقع "calcalistech" الإسرائيلي، تأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في إسرائيل، من بين 500 شركة إسرائيلية دربتها أكاديمية ShoppingIL ، حيث زادت مبيعات الشركة 68% في غضون 60 يوما بعد إكمال الدورة.
ويوجد حاليا نحو 335 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل نحو 98 % من جميع الشركات في الدولة، حيث سيوفر البرنامج تدريبا عبر الإنترنت في التسويق والإعلان عبر الإنترنت لزيادة المبيعات على مواقع الويب وزيادة حركة المرور والمعرفة حول التسويق على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وغوغل.
وبعد نجاح البرنامج في إسرائيل، استثمرت غوغل مليون دولار إضافيا لتوسيع البرنامج، بحيث يمكن لمئات الشركات الأخرى في إسرائيل المشاركة، وتقدم شركة Elevation الدورة التدريبية لمساعدة الشركات على صقل مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى التدريب على تعيين موظفين جدد.
أشار الدكتور حسن الصايغ، مدير تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد الإماراتية: "تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في جميع برامجنا في المشروع الوطني لريادة الأعمال The Entrepreneurial Nation، ونأمل أن يدعم هذا البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن إطارالجهود المبذولة في التحول الرقمي".
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وساعدت ShoppingIL صناعة التجارة الإلكترونية الإسرائيلية على النمو، إذ قال باراك ريجيف، مدير Google-Israel Country "أنا فخور برؤية هذه المبادرة المحلية تتكرر في الإمارات بعد النتائج الممتازة التي حققناها".
وأشار آفي سنير، مؤسس شركة Elevation ومديرها التنفيذي: "إن شاء الله، هذه ليست سوى الخطوة الأولى للشركة في الإمارات العربية المتحدة".
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وكانت العلاقات بين إسرائيل والإمارات قد ظهرت للعلن في إطار "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، وذلك "بعد أن كانت سرية لفترة استمرت لأكثر من عقد"، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
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