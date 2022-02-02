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https://arabic.sputniknews.com/20220202/صحفية-تكشف-عن-ارتباط-وثيق-بين-شبكات-التجسس-في-لبنان-ومسؤول-عسكري-إسرائيلي--1057639616.html
صحفية تكشف عن ارتباط وثيق بين شبكات التجسس في لبنان ومسؤول عسكري إسرائيلي
صحفية تكشف عن ارتباط وثيق بين شبكات التجسس في لبنان ومسؤول عسكري إسرائيلي
كشفت صحفية لبنانية تفاصيل جديدة متعلقة بالتوقيفات التي قامت بها الاستخبارات اللبنانية وشملت عشرات شبكات التجسس العاملة لصالح إسرائيل في لبنان. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:34+0000
2022-02-02T09:34+0000
العالم العربي
لبنان
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وأشارت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، إلى أن "فرع المعلومات اللبناني بدأ بتنفيذ مهمته منذ 4 أسابيع بسرية تامة وبكفاءة عالية لجهة التوقيفات والمداهمات وصولا إلى سير التحقيقات التي كشفت عن حجم الاختراق الإسرائيلي حتى داخل الفرع ذاته".واعتبرت كجك أنها لم تتفاجأ من هذا الإنجاز الأمني اللبناني، وذلك بسبب النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي في مختلف الدول العربية، مؤكدة أنها "تراقب النشاط الإعلامي الإسرائيلي ولاحظت أنه منذ أشهر عدة نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته منشورا ليس بالعادي أقله لمن يقرأ بين السطور في ما خص الأمن والتفكير الإسرائيلي".وقالت كجك إن أدرعي كتب أن "هناك من يراسله من لبنان والبلدان العربية للعمل والتعاون مع جهاز الموساد!! وحينذاك نشر عنوان صفحة الموساد على تويتر والفيس، قائلا أنا لست الجهة المعنية ولكن يمكنكم التواصل ومراسلة هذه الصفحة".وأكدت كجك بحسب المعطيات التي لديها أن "أدرعي هو المنسق الأول للتواصل مع جهاز الموساد، حيث أن كلامه المعسول الذي يتوجه به إلى الشباب اللبناني والعربي ليس فقط مجرد منشورات أو تسلية إنما تمهيد الطريق للوقوع في فخ العمالة".وقالت كجك بهذا الصدد: " أفيخاي أدرعي ووحدته التجسسية على مواقع التواصل ومنشوراته التي تحمل في طياتها الجذب والإغراء هي الفخ الأول لاستهداف ضعاف النفوس من الخونة في لبنان وأي بلد عربي! هو ليس ببريئ! ولا يغرنكم أن صفته متحدث رسمي للإعلام العربي وحسب! إنما مهمته الأساسية الإشراف على عمليات التجنيد واستمالة الشبان بواسطة حساباتهم التويترية والفايسبوكية الوهمية".وأعلن الأمن اللبناني أنه قام بإيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني.ويحسب بيان نشرته ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".
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العالم العربي, لبنان

صحفية تكشف عن ارتباط وثيق بين شبكات التجسس في لبنان ومسؤول عسكري إسرائيلي

09:34 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Dan Baliltyمعرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Dan Balilty
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كشفت صحفية لبنانية تفاصيل جديدة متعلقة بالتوقيفات التي قامت بها الاستخبارات اللبنانية وشملت عشرات شبكات التجسس العاملة لصالح إسرائيل في لبنان.
وأشارت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، إلى أن "فرع المعلومات اللبناني بدأ بتنفيذ مهمته منذ 4 أسابيع بسرية تامة وبكفاءة عالية لجهة التوقيفات والمداهمات وصولا إلى سير التحقيقات التي كشفت عن حجم الاختراق الإسرائيلي حتى داخل الفرع ذاته".
واعتبرت كجك أنها لم تتفاجأ من هذا الإنجاز الأمني اللبناني، وذلك بسبب النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي في مختلف الدول العربية، مؤكدة أنها "تراقب النشاط الإعلامي الإسرائيلي ولاحظت أنه منذ أشهر عدة نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته منشورا ليس بالعادي أقله لمن يقرأ بين السطور في ما خص الأمن والتفكير الإسرائيلي".
وقالت كجك إن أدرعي كتب أن "هناك من يراسله من لبنان والبلدان العربية للعمل والتعاون مع جهاز الموساد!! وحينذاك نشر عنوان صفحة الموساد على تويتر والفيس، قائلا أنا لست الجهة المعنية ولكن يمكنكم التواصل ومراسلة هذه الصفحة".
وأكدت كجك بحسب المعطيات التي لديها أن "أدرعي هو المنسق الأول للتواصل مع جهاز الموساد، حيث أن كلامه المعسول الذي يتوجه به إلى الشباب اللبناني والعربي ليس فقط مجرد منشورات أو تسلية إنما تمهيد الطريق للوقوع في فخ العمالة".
وقالت كجك بهذا الصدد: " أفيخاي أدرعي ووحدته التجسسية على مواقع التواصل ومنشوراته التي تحمل في طياتها الجذب والإغراء هي الفخ الأول لاستهداف ضعاف النفوس من الخونة في لبنان وأي بلد عربي! هو ليس ببريئ! ولا يغرنكم أن صفته متحدث رسمي للإعلام العربي وحسب! إنما مهمته الأساسية الإشراف على عمليات التجنيد واستمالة الشبان بواسطة حساباتهم التويترية والفايسبوكية الوهمية".
وأعلن الأمن اللبناني أنه قام بإيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني.
ويحسب بيان نشرته ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، عبر موقعها، وحسابها في موقع تويتر، أكدت أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر".
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