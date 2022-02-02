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https://arabic.sputniknews.com/20220202/صحيفة-أمريكا-تنسحب-من-الشرق-الأوسط-والصين-تحل-محلها-1057665221.html
صحيفة: أمريكا تنسحب من الشرق الأوسط والصين تحل محلها
صحيفة: أمريكا تنسحب من الشرق الأوسط والصين تحل محلها
رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط، بينما تحل الصين محلها بتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة من خلال استثمارات في مشاريع البنية... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T16:14+0000
2022-02-02T16:15+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شهد زيارة 5 مسؤولين من دول الخليج لبحث التعاون في مجال الطاقة والبنى التحتية.وفي الوقت الذي تعهد فيه أكبر دبلوماسي في تركيا بالقضاء على "التقارير الإعلامية التي تستهدف الصين"، ضغط وزير الخارجية نحو تحقيق تقدم في اتفاقية استثمار 400 مليار دولار وعدت الصين بها البلد.وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من الإجهاد في الشرق الأوسط، بعد عقود من الحروب والاضطرابات وسعيها للحد من تورطها بالمنطقة، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع أصدقاء وأعداء واشنطن في المنطقة.ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن الصين لا تزال بعيدة عن منافسة دور الولايات المتحدة الضخم في المنطقة، إلا أن دول الشرق الأوسط تتطلع وبشكل متزايد إلى بكين.هذا التطلع ليس فقط حتى تشتري الصين نفط دول المنطقة ولكن رغبة أيضا في أن تستثمر الصين في البنية التحتية وللتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، وهو توجه قد يزيد لو قررت الولايات المتحدة الخروج.ورأت الصحيفة أن الصين تسعى لتقديم نفسها كبديل على الولايات المتحدة في دول المنطقة، مشيرة إلى أن الدور الصيني يرتكز في الجانب الاقتصادي تجنبا للصدام مع المصالح الأمريكية.وعزت اهتمام الصين بالشرق الأوسط إلى حاجتها للنفط، لافتة إلى أنها تشتري نصف نفطها الخام من دول الخليج.والسعودية تتصدر قائمة مصدري النفط لبكين، وهي في حاجة مستمرة لها نظرا لتطور اقتصادها الذي يعد الثاني في العالم. من جهة أخرى ضخت الصين خلال السنوات الأخيرة استثمارات في البنى التحتية بالمنطقة ووقعت عقودا لتزويد دوله بتكنولوجيا الاتصالات والعسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/صينيون-يصفون-الصداقة-مع-روسيا-بأنها-مزيج-مربح-للجانبين-ضد-الغرب-1057593192.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة: أمريكا تنسحب من الشرق الأوسط والصين تحل محلها

16:14 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / POOL New
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رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط، بينما تحل الصين محلها بتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية والتعاون في مجال الأمن والتكنولوجيا.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شهد زيارة 5 مسؤولين من دول الخليج لبحث التعاون في مجال الطاقة والبنى التحتية.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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أمس, 14:17 GMT
وفي الوقت الذي تعهد فيه أكبر دبلوماسي في تركيا بالقضاء على "التقارير الإعلامية التي تستهدف الصين"، ضغط وزير الخارجية نحو تحقيق تقدم في اتفاقية استثمار 400 مليار دولار وعدت الصين بها البلد.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من الإجهاد في الشرق الأوسط، بعد عقود من الحروب والاضطرابات وسعيها للحد من تورطها بالمنطقة، تعمل الصين على تعزيز علاقاتها مع أصدقاء وأعداء واشنطن في المنطقة.
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن الصين لا تزال بعيدة عن منافسة دور الولايات المتحدة الضخم في المنطقة، إلا أن دول الشرق الأوسط تتطلع وبشكل متزايد إلى بكين.
هذا التطلع ليس فقط حتى تشتري الصين نفط دول المنطقة ولكن رغبة أيضا في أن تستثمر الصين في البنية التحتية وللتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، وهو توجه قد يزيد لو قررت الولايات المتحدة الخروج.
ورأت الصحيفة أن الصين تسعى لتقديم نفسها كبديل على الولايات المتحدة في دول المنطقة، مشيرة إلى أن الدور الصيني يرتكز في الجانب الاقتصادي تجنبا للصدام مع المصالح الأمريكية.
وعزت اهتمام الصين بالشرق الأوسط إلى حاجتها للنفط، لافتة إلى أنها تشتري نصف نفطها الخام من دول الخليج.
والسعودية تتصدر قائمة مصدري النفط لبكين، وهي في حاجة مستمرة لها نظرا لتطور اقتصادها الذي يعد الثاني في العالم. من جهة أخرى ضخت الصين خلال السنوات الأخيرة استثمارات في البنى التحتية بالمنطقة ووقعت عقودا لتزويد دوله بتكنولوجيا الاتصالات والعسكرية.
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