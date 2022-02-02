صحيفة بريطانية تزعم أن الفضائيين يخشون التهديد الروسي... وهذا سبب عدم اتصالهم بالأرض

أعرب عضو أكاديمية رواد الفضاء باسم تسيولكوفسكي، إيغور مارينين، عن رأي مفاده أن ظهور تلك المقالات السخيفة حول الفضائيين الذين يخشون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو جزء من حملة مدفوعة الأجر من قبل الغرب.وفقًا للأكاديمي، فإن المقالة مخصصة للمواطنين غير المتعلمين والساذجين، فبالنسبة لشخص عادي ومثقف، مثل هذا المقال يمكن أن يسبب الضحك فقط.وأضاف: "باستثناء الهراء، لا يمكنني وصف مثل هذا المقال بأي صفة. لا يؤكد العلم أي دليل على وجود كائنات فضائية. جميع صور الصحون الطائرة والمنشورات حول موضوع مشابه مزيفة ولا أساس لها".ورجح مارينين ذلك إلى أن الصحفيين البريطانيين قد تلقوا الأوامر بكتابة مقال عن روسيا باعتبارها تهديدًا ليس فقط للعالم بأسره، ولكن أيضًا للمجرة.وأشار العالم إلى ظهور منشورات في الصحافة الغربية في نفس السياق التشويهي عن الانبعاثات الصادرة عن الشركات الروسية أو الغاز الروسي الذي يتم توفيره للغرب والذي يزعم أنه سيدمر البيئة والكوكب بأكمله.
نشرت صحيفة "dailystar" البريطانية، مقالا قالت فيه إن "التهديدات الروسية" هي السبب في أن الفضائيين لا يجرون الاتصال الأول بالأرض.
أعرب عضو أكاديمية رواد الفضاء باسم تسيولكوفسكي، إيغور مارينين، عن رأي مفاده أن ظهور تلك المقالات السخيفة حول الفضائيين الذين يخشون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو جزء من حملة مدفوعة الأجر من قبل الغرب.
وفقًا للأكاديمي، فإن المقالة مخصصة للمواطنين غير المتعلمين والساذجين، فبالنسبة لشخص عادي ومثقف، مثل هذا المقال يمكن أن يسبب الضحك فقط.