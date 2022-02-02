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صحيفة تكشف فحوى رسالة الرد من واشنطن والناتو على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
صحيفة تكشف فحوى رسالة الرد من واشنطن والناتو على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
كشفت صحيفة إسبانية عن أبرز ما جاء في الرد الأمريكي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:02+0000
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ونشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، ملف الرد على الصفحة الإلكترونية للصحيفة تحت عنوان "الوثائق التي قدمها الناتو والولايات المتحدة ردًا على الاتفاقية التي اقترحتها روسيا الاتحادية في 17 ديسمبر".وجاء في الرد الأمريكي والناتو: "نحن على استعداد للنظر في الترتيبات أو الاتفاقات مع روسيا بشأن القضايا الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات المكتوبة والموقعة لمعالجة مخاوفنا الأمنية"، مضيفا: "الناتو لا يسعى إلى المواجهة، لكن لا يمكننا المساومة على المبادئ التي يقوم عليها التحالف والأمن في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولن نفعل ذلك".وتابع الرد: "الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة التدابير المشتركة للشفافية والالتزامات المتبادلة للولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، للحد من نشر أنظمة الصواريخ الهجومية والقوات الدائمة بمهمة قتالية على أراضي أوكرانيا".وتابع الرد: "الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة تدابير لبناء الثقة فيما يتعلق بالمناورات البرية في أوروبا".وأضاف الرد: "الولايات المتحدة، بالتشاور الوثيق مع الحلفاء، مستعدون لبدء مناقشات حول الحد من التسلح في مجال الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى كجزء من حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا".وتضمن الرد أيضا: "نواصل الامتناع عن نشر إضافي للأسلحة الضاربة، وكذلك عن نشر أسلحة نووية في بلدان أوروبا الشرقية والناتو، ندعو روسيا إلى الامتناع عن اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي تتسبب بكمية كبيرة من الحطام".
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روسيا, العالم

صحيفة تكشف فحوى رسالة الرد من واشنطن والناتو على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

08:02 GMT 02.02.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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كشفت صحيفة إسبانية عن أبرز ما جاء في الرد الأمريكي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.
ونشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، ملف الرد على الصفحة الإلكترونية للصحيفة تحت عنوان "الوثائق التي قدمها الناتو والولايات المتحدة ردًا على الاتفاقية التي اقترحتها روسيا الاتحادية في 17 ديسمبر".

وجاء في الرد الأمريكي والناتو: "نحن على استعداد للنظر في الترتيبات أو الاتفاقات مع روسيا بشأن القضايا الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات المكتوبة والموقعة لمعالجة مخاوفنا الأمنية"، مضيفا: "الناتو لا يسعى إلى المواجهة، لكن لا يمكننا المساومة على المبادئ التي يقوم عليها التحالف والأمن في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولن نفعل ذلك".

وتابع الرد: "الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة التدابير المشتركة للشفافية والالتزامات المتبادلة للولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، للحد من نشر أنظمة الصواريخ الهجومية والقوات الدائمة بمهمة قتالية على أراضي أوكرانيا".
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وتابع الرد: "الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة تدابير لبناء الثقة فيما يتعلق بالمناورات البرية في أوروبا".

وأضاف الرد: "الولايات المتحدة، بالتشاور الوثيق مع الحلفاء، مستعدون لبدء مناقشات حول الحد من التسلح في مجال الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى كجزء من حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا".

وتضمن الرد أيضا: "نواصل الامتناع عن نشر إضافي للأسلحة الضاربة، وكذلك عن نشر أسلحة نووية في بلدان أوروبا الشرقية والناتو، ندعو روسيا إلى الامتناع عن اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي تتسبب بكمية كبيرة من الحطام".
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