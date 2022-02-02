https://arabic.sputniknews.com/20220202/صناعة-الصابون-بتقنية-800-عام-تعود-من-جديد-في-حلب-1057639870.html

صناعة الصابون بتقنية 800 عام تعود من جديد في حلب

صناعة الصابون بتقنية 800 عام تعود من جديد في حلب

تم تجديد مصنع الجبيلي للصابون في حلب، الذي تعرّض لأضرار جسيمة خلال الحرب، بعد استعادة قوات الجيش العربي السوري المدينة القديمة. وترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

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