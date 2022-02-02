صناعة الصابون بتقنية 800 عام تعود من جديد في حلب
10:00 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 02.02.2022)
تم تجديد مصنع الجبيلي للصابون في حلب، الذي تعرّض لأضرار جسيمة خلال الحرب، بعد استعادة قوات الجيش العربي السوري المدينة القديمة. وترون في ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من استئناف العمل في المصنع الذي يعود تاريخ تشييده إلى 800 عام.
© AFP 2021عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021عمال سوريون يتفقدون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عمال سوريون يتفقدون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عمال سوريون يقطعون صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021عامل سوري يشرف على صناعة صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عامل سوري يشرف على صناعة صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021مجموعة من صابون الغار الجاهزة للبيع في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
مجموعة من صابون الغار الجاهزة للبيع في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
© AFP 2021عامل سوري يحمل مجموعة من صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
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© AFP 2021
عامل سوري يحمل مجموعة من صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.