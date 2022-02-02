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https://arabic.sputniknews.com/20220202/طالبان-تؤكد-حق-المرأة-الأفغانية-في-ممارسة-العمل-الإعلامي-وفقا-للقيم-الإسلامية-1057649226.html
طالبان تؤكد حق المرأة الأفغانية في ممارسة العمل الإعلامي وفقا للقيم الإسلامية
طالبان تؤكد حق المرأة الأفغانية في ممارسة العمل الإعلامي وفقا للقيم الإسلامية
أكد المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن المرأة لديها إمكانية العمل في مجال الإعلام دون أي قيود مع التزامها بالقيم الإسلامية. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:44+0000
2022-02-02T11:44+0000
العالم
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، وهو نائب وزير الإعلام والثقافة لدى حكومة طالبان، للجنة حماية الصحفيين المحلية، اليوم الأربعاء: "المرأة الأفغانية يمكنها العمل في مجال الإعلام وفق القيم والمبادئ الوطنية والإسلامية وليس هناك أي قيود على ذلك".وأفاد المتحدث بأن "لجان مشتركة من الحكومة والإعلام" ستشكل قريبا لبحث الانتهاكات الإعلامية".وقال مجاهد: "قانون الإعلام قابل للتطبيق، ولمعالجة مشاكل الإعلام، ستكون هناك لجان إعلامية وحكومية مشتركة، وبهذا لن تتدخل الحكومة أو الوزارة في عمل وسائل الإعلام".وأضاف أن عمل هيئة الوصول إلى المعلومات مستمر وبعد التقييم ستبدأ هذه الهيئة بالعمل، وسيتم إطلاع لجنة حماية الصحافيين على قضايا العنف ضد الصحافيين وسيتم التعامل معها.وتصبح بذلك "لجنة حماية الصحافيين" اللجنة الأولى التي تلقى التزاما من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) وتضمن تعاونها في هذا الصدد.وتؤكد طالبان على حقها في تنفيذ القوانين الإسلامية في أفغانستان، وتعتبر أن حقوق المرأة مكفولة وفقا للشريعة، وذلك بعد تولي الحركة زمام الحكم بأفغانستان في آب/أغسطس الماضي.وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
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العالم, حركة طالبان

طالبان تؤكد حق المرأة الأفغانية في ممارسة العمل الإعلامي وفقا للقيم الإسلامية

11:44 GMT 02.02.2022
© REUTERS / Ali Kharaتوزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022.
توزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Ali Khara
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أكد المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن المرأة لديها إمكانية العمل في مجال الإعلام دون أي قيود مع التزامها بالقيم الإسلامية.
كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، وهو نائب وزير الإعلام والثقافة لدى حكومة طالبان، للجنة حماية الصحفيين المحلية، اليوم الأربعاء: "المرأة الأفغانية يمكنها العمل في مجال الإعلام وفق القيم والمبادئ الوطنية والإسلامية وليس هناك أي قيود على ذلك".

وأفاد المتحدث بأن "لجان مشتركة من الحكومة والإعلام" ستشكل قريبا لبحث الانتهاكات الإعلامية".

وقال مجاهد: "قانون الإعلام قابل للتطبيق، ولمعالجة مشاكل الإعلام، ستكون هناك لجان إعلامية وحكومية مشتركة، وبهذا لن تتدخل الحكومة أو الوزارة في عمل وسائل الإعلام".
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وأضاف أن عمل هيئة الوصول إلى المعلومات مستمر وبعد التقييم ستبدأ هذه الهيئة بالعمل، وسيتم إطلاع لجنة حماية الصحافيين على قضايا العنف ضد الصحافيين وسيتم التعامل معها.

وتصبح بذلك "لجنة حماية الصحافيين" اللجنة الأولى التي تلقى التزاما من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) وتضمن تعاونها في هذا الصدد.

وتؤكد طالبان على حقها في تنفيذ القوانين الإسلامية في أفغانستان، وتعتبر أن حقوق المرأة مكفولة وفقا للشريعة، وذلك بعد تولي الحركة زمام الحكم بأفغانستان في آب/أغسطس الماضي.

وكانت حركة طالبان أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
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