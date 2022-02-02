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https://arabic.sputniknews.com/20220202/عبد-الملك-الحوثي-يظهر-لأول-مرة-بعد-فترة-غياب-طويلة-ويتحدث-عن-إسرائيل-والإمارات-1057620590.html
عبد الملك الحوثي يظهر لأول مرة بعد فترة غياب طويلة ويتحدث عن إسرائيل والإمارات
عبد الملك الحوثي يظهر لأول مرة بعد فترة غياب طويلة ويتحدث عن إسرائيل والإمارات
ظهر رئيس حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، لأول مرة، بعد فترة غياب طويلة، وتقارير عن تعرضة لإصابة خطيرة. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:55+0000
2022-02-02T06:55+0000
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وقال الحوثي، خلال لقائه بوفد من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من الجوف ووفد من العبدية في مأرب، إن "الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين"، وذلك حسب قناة المسيرة.وأضاف: "الأمريكيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم"، لافتا إلى أن "إسرائيل والموالين لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم".وتابع: "إن مواقف الإماراتي والسعودي مع الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم"، مبينا أن "رئيس كيان العدو زار قبل يومين الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائه".وبيّن الحوثي أن "العدو ارتكب قبل أيام مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن"، موضحا أن "حصار شعبنا جريمة لأنه سبّب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص".وكان نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان كشف سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الملك-سلمان-يعلق-على-هجوم-أنصار-الله-على-أبو-ظبي-1056487676.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم

عبد الملك الحوثي يظهر لأول مرة بعد فترة غياب طويلة ويتحدث عن إسرائيل والإمارات

06:55 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Hani Mohammedعبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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ظهر رئيس حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، لأول مرة، بعد فترة غياب طويلة، وتقارير عن تعرضة لإصابة خطيرة.
وقال الحوثي، خلال لقائه بوفد من قبائل خب والشعف واليتمة ودهم من الجوف ووفد من العبدية في مأرب، إن "الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين"، وذلك حسب قناة المسيرة.
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وأضاف: "الأمريكيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم"، لافتا إلى أن "إسرائيل والموالين لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم".
وتابع: "إن مواقف الإماراتي والسعودي مع الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم"، مبينا أن "رئيس كيان العدو زار قبل يومين الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائه".
وبيّن الحوثي أن "العدو ارتكب قبل أيام مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن"، موضحا أن "حصار شعبنا جريمة لأنه سبّب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص".
وكان نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان كشف سبب عدم ظهور زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، ملمحًا بأن لديه "إصابة خطيرة".
وقال خلفان عبر حسابه في تويتر، إنه حصل على معلومات تفيد بأن عبد الملك تم نقله مع السفير الإيراني إيرلوا، لإن إصابته خطيرة، مشيرا إلى أن الحوثي مريض سرطان منذ 7 سنوات، موضحا أنه حصل على تلك المعلومات من مصدر يمني.
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