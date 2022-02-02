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https://arabic.sputniknews.com/20220202/عطوان-الولايات-المتحدة-تهدد-إمدادت-الغاز-إلى-أوروبا-وقد-تلحق-ضررا-بالاقتصاد-الأوروبي-1057640643.html
عطوان: الولايات المتحدة تهدد إمدادت الغاز إلى أوروبا وقد تلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي
عطوان: الولايات المتحدة تهدد إمدادت الغاز إلى أوروبا وقد تلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، عبد الباري عطوان، أن الولايات المتحدة هي من تسعى إلى زعزعة أسواق الطاقة في أوروبا؛... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:51+0000
2022-02-02T09:51+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال عطوان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على المخاوف، التي تعبر عنها أجهزة الإعلام الغربية وبعض السياسيين، بأن روسيا ستقطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، "هذه تهديدات غير منطقية على الإطلاق؛ لسبب بسيط، لأن روسيا تعتمد اعتمادا كليا على النفط والغاز، كإحدى مصادر الدخل الرئيسية".وأضاف عطوان: "روسيا لم تهدد مطلقا، بحسب متابعتي، بقطع خط الغاز إلى أوروبا. والولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل افتتاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، والذي يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا".وتابع: "من الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تهدد بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.الرئيس الأمريكي هو من توعد بقطع أو تخفيض إمدادات روسيا من الغاز إلى أوروبا بنسبة 46 في المئة، وتخفيض استيراد أوروبا للنفط الروسي بنسبة 20 في المئة؛ من أجل إلحاق الأذى بالدخل الروسي من الغاز والنفط".وحول إمكانية تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا واستدامتها، واحتمال تحويل قطر إمداداتها من الغاز إلى السوق الآسيوية نحو أوروبا، قال عطوان: "الغاز القطري لا يمكن أن يعوض إمدادات الغاز الروسي. أولاً بسبب بعد المسافة. ثانيا، قطر مرتبطة بعقود مع الصين، والصين أكبر مستهلك للغاز في العالم؛ وإذا ألغوا عقودهم مع الصين، فهذا سيضعهم في مشكلة مع الصين ومشكلة مع روسيا".كما تطرق إلى مسألة مضاعفة الإمدادات من الجزائر، قائلا إن "الجزائر لا يوجد عندها الكميات الكافية، لكي تسد أو تعوض أي نقص في الغاز الروسي لأوروبا".ونوه الكاتب إلى أنه، في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وقطعت الغاز الروسي كليا، فإن هذا يعني أن أسعار الغاز سترتفع عشر مرات أكثر مما هي عليه الآن؛ وفي ظل ارتفاع الأسعار، سيقع ضررا كبيرا على الاقتصاد الأوروبي، والاقتصاد العالمي أيضا.ويرى عطوان أن "الولايات المتحدة تريد توريط أوروبا في صراع وفي أزمة، وتوريط الاقتصاد الأوروبي في مثل هذه الحماقات".وقال في هذا الصدد: "المصادر البديلة حتى لا يمكنها أن تسد حاجة أوروبا، التي تعتمد على أكثر من خمسين مليار متر مكعب من الغاز من روسيا. هذه كمية هائلة يصعب تعويضها على الإطلاق. وحتى لو حدث ذلك، فإن تكاليف النقل مكلفة جدا".ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المئة من احتياجاته، على صعيد موارد الطاقة، من روسيا؛ وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.وقال مسؤول قطري لوكالة "فرانس برس"، قبل الاجتماع بين أمير قطر والرئيس الأمريكي، إن "المحادثات جارية" حول تحويل شحنات للغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى أوروبا، في حال قطع الكرملين الإمدادات عن أوروبا.ويأتي ذلك، على الرغم من عدم صدور أي تصريحات من الجانب الروسي، تشير إلى قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا، أو خفضها.ويتم تداول معلومات في الإعلام الغربي، حول أن موسكو قد ترد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، في حال أقرت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.
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أخبار روسيا اليوم

عطوان: الولايات المتحدة تهدد إمدادت الغاز إلى أوروبا وقد تلحق ضررا بالاقتصاد الأوروبي

09:51 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية، عبد الباري عطوان، أن الولايات المتحدة هي من تسعى إلى زعزعة أسواق الطاقة في أوروبا؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يلحق ضرارا كبيرا بالاقتصادين الأوروبي والعالمي.
موسكو - سبوتنيك. وقال عطوان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على المخاوف، التي تعبر عنها أجهزة الإعلام الغربية وبعض السياسيين، بأن روسيا ستقطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، "هذه تهديدات غير منطقية على الإطلاق؛ لسبب بسيط، لأن روسيا تعتمد اعتمادا كليا على النفط والغاز، كإحدى مصادر الدخل الرئيسية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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وأضاف عطوان: "روسيا لم تهدد مطلقا، بحسب متابعتي، بقطع خط الغاز إلى أوروبا. والولايات المتحدة الأمريكية هي من تعرقل افتتاح خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، والذي يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا".
وتابع: "من الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تهدد بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
الرئيس الأمريكي هو من توعد بقطع أو تخفيض إمدادات روسيا من الغاز إلى أوروبا بنسبة 46 في المئة، وتخفيض استيراد أوروبا للنفط الروسي بنسبة 20 في المئة؛ من أجل إلحاق الأذى بالدخل الروسي من الغاز والنفط".

واستطرد الكاتب الصحفي، قائلا: "أمريكا هي من تهدد بقطع الغاز عن أوروبا والبحث عن مصادر بديلة؛ ولهذا جرى توجيه دعوة للأمير تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية".

وحول إمكانية تعويض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا واستدامتها، واحتمال تحويل قطر إمداداتها من الغاز إلى السوق الآسيوية نحو أوروبا، قال عطوان: "الغاز القطري لا يمكن أن يعوض إمدادات الغاز الروسي. أولاً بسبب بعد المسافة. ثانيا، قطر مرتبطة بعقود مع الصين، والصين أكبر مستهلك للغاز في العالم؛ وإذا ألغوا عقودهم مع الصين، فهذا سيضعهم في مشكلة مع الصين ومشكلة مع روسيا".
كما تطرق إلى مسألة مضاعفة الإمدادات من الجزائر، قائلا إن "الجزائر لا يوجد عندها الكميات الكافية، لكي تسد أو تعوض أي نقص في الغاز الروسي لأوروبا".
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
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ونوه الكاتب إلى أنه، في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وقطعت الغاز الروسي كليا، فإن هذا يعني أن أسعار الغاز سترتفع عشر مرات أكثر مما هي عليه الآن؛ وفي ظل ارتفاع الأسعار، سيقع ضررا كبيرا على الاقتصاد الأوروبي، والاقتصاد العالمي أيضا.
ويرى عطوان أن "الولايات المتحدة تريد توريط أوروبا في صراع وفي أزمة، وتوريط الاقتصاد الأوروبي في مثل هذه الحماقات".
وقال في هذا الصدد: "المصادر البديلة حتى لا يمكنها أن تسد حاجة أوروبا، التي تعتمد على أكثر من خمسين مليار متر مكعب من الغاز من روسيا. هذه كمية هائلة يصعب تعويضها على الإطلاق. وحتى لو حدث ذلك، فإن تكاليف النقل مكلفة جدا".
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المئة من احتياجاته، على صعيد موارد الطاقة، من روسيا؛ وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.
وقال مسؤول قطري لوكالة "فرانس برس"، قبل الاجتماع بين أمير قطر والرئيس الأمريكي، إن "المحادثات جارية" حول تحويل شحنات للغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية الرئيسية إلى أوروبا، في حال قطع الكرملين الإمدادات عن أوروبا.
ويأتي ذلك، على الرغم من عدم صدور أي تصريحات من الجانب الروسي، تشير إلى قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا، أو خفضها.
ويتم تداول معلومات في الإعلام الغربي، حول أن موسكو قد ترد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، في حال أقرت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، على خلفية الوضع حول أوكرانيا.
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