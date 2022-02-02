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https://arabic.sputniknews.com/20220202/علماء-يسمون-ستة-أعراض-جلدية-للإصابة-بأوميكرون-1057619324.html
علماء يسمون ستة أعراض جلدية للإصابة بأوميكرون
علماء يسمون ستة أعراض جلدية للإصابة بأوميكرون
قال علماء أوبئة بريطانيون إن المصابين بسلالة أوميكرون من عدوى فيروس كورونا أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T05:13+0000
2022-02-02T05:13+0000
مجتمع
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وأكد العلماء أنه غالبًا ما تشبه العلامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، لكن لها ميزات معينة، وفقًا لتقرير منتدى الطب البريطاني.قام العلماء بتسمية ست علامات رئيسية لأوميكرون، والتي يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.قد يعاني المرضى من "أصابع القدم القلبية" على أقدامهم، فقد يتغير لونها، ويصبح أحمر أو أرجوانيًا، وقد يشعر المصاب أيضًا بالحكة أو الطفح الجلدي، كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، ويجدر القلق بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، وهذا يشير إلى وجود آفة في الجهاز التنفسي.بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الجلد بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب، وأيضًا في حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/طبيب-يكشف-عن-طريقة-تشخيص-أوميكرون-من-خلال-نوع-السعال-1057575223.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الصحة-المصرية-66-من-إصابات-كورونا-بمتحور-أوميكرون-1057613045.html
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مجتمع

علماء يسمون ستة أعراض جلدية للإصابة بأوميكرون

05:13 GMT 02.02.2022
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS
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قال علماء أوبئة بريطانيون إن المصابين بسلالة أوميكرون من عدوى فيروس كورونا أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد.
وأكد العلماء أنه غالبًا ما تشبه العلامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، لكن لها ميزات معينة، وفقًا لتقرير منتدى الطب البريطاني.
قام العلماء بتسمية ست علامات رئيسية لأوميكرون، والتي يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد.
سعال - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
طبيب يكشف عن طريقة تشخيص "أوميكرون" من خلال "نوع السعال"
أمس, 11:03 GMT
قد يعاني المرضى من "أصابع القدم القلبية" على أقدامهم، فقد يتغير لونها، ويصبح أحمر أو أرجوانيًا، وقد يشعر المصاب أيضًا بالحكة أو الطفح الجلدي، كما يمكن أن يشير تشقق الشفاه أو التهابها إلى وجود عدوى أوميكرون، ويجدر القلق بشكل خاص عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، وهذا يشير إلى وجود آفة في الجهاز التنفسي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب الجلد بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب، وأيضًا في حالة عدوى أوميكرون، قد يظهر على الشخص علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الصحة المصرية: 66% من إصابات كورونا بمتحور أوميكرون
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