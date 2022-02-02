عمرو واكد يعلق على أزمة محمد صبحي بعد تغريدات تركي آل الشيخ

وقال واكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح إن في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس أنا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
علق الفنان المصري، عمرو واكد، على الانتقادات التي يواجهها الفنان محمد صبحي، وبعد تغريدات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، التي هاجم فيها محمد صبحي.
وقال واكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح إن في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس أنا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".
محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح ان في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس انا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع.