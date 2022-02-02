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https://arabic.sputniknews.com/20220202/عمرو-واكد-يعلق-على-أزمة-محمد-صبحي-بعد-تغريدات-تركي-آل-الشيخ-1057650960.html
عمرو واكد يعلق على أزمة محمد صبحي بعد تغريدات تركي آل الشيخ
عمرو واكد يعلق على أزمة محمد صبحي بعد تغريدات تركي آل الشيخ
علق الفنان المصري، عمرو واكد، على الانتقادات التي يواجهها الفنان محمد صبحي، وبعد تغريدات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، التي هاجم فيها... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T12:20+0000
2022-02-02T12:20+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال واكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح إن في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس أنا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/محمد-صبحي-يرد-مجددا-على-تركي-آل-الشيخ-مواقفي-واضحة-ومعلنة-وما-أقوله-يمثل-رأيي-1057646139.html
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أخبار الفنانين في مصر

عمرو واكد يعلق على أزمة محمد صبحي بعد تغريدات تركي آل الشيخ

12:20 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANIالفنان المصري محمد صبحي
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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علق الفنان المصري، عمرو واكد، على الانتقادات التي يواجهها الفنان محمد صبحي، وبعد تغريدات تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، التي هاجم فيها محمد صبحي.
وقال واكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "محمد صبحي هاجمني شخصيا بأسلوب غير لائق أكثر من مرة. ولكني زعلت لما حد هاجمه. مش عارف ليه. كان المفروض افرح إن في حد بيهاجمه لأنه غلط فيا جامد. بس أنا زعلت جدا عليه وعلى البلد وعلى الزمن اللي بقيت كل القيم الثمينة فيه للبيع".
وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.
وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.
الفنان المصري محمد صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
محمد صبحي يرد مجددا على تركي آل الشيخ: مواقفي واضحة ومعلنة وما أقوله يمثل رأيي
10:31 GMT
ونفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.
وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.
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