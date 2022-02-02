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غانتس: الجيش اللبناني يعاني وإسرائيل عرضت عليه المساعدة
غانتس: الجيش اللبناني يعاني وإسرائيل عرضت عليه المساعدة
عرضت إسرائيل تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لمواجهة تزايد قوة "حزب الله" بدعم إيراني، وفق تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T18:30+0000
2022-02-02T18:32+0000
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ووصل غانتس في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى مملكة البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها للدولة الخليجية.لكنه قال في كلمة مسجلة بثت اليوم في ختام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إنه "نقل الأسبوع الماضي، من خلال مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان)، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها بلاده تقديم المساعدة إلى لبنان.وقال: "جيش لبنان يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وخسر أكثر من 5 آلاف جندي تركوه مؤخرا، مقابل تعاظم قوة حزب الله بدعم مباشر من إيران".
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غانتس: الجيش اللبناني يعاني وإسرائيل عرضت عليه المساعدة

18:30 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 18:32 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / CORINNA KERNوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / CORINNA KERN
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عرضت إسرائيل تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني لمواجهة تزايد قوة "حزب الله" بدعم إيراني، وفق تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
ووصل غانتس في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى مملكة البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها للدولة الخليجية.
لكنه قال في كلمة مسجلة بثت اليوم في ختام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إنه "نقل الأسبوع الماضي، من خلال مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان)، لتقديم مساعدة للجيش اللبناني"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
واعتبر غانتس أن "لبنان تحول للأسف إلى جزيرة عدم استقرار"، مضيفا "المواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا".
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها بلاده تقديم المساعدة إلى لبنان.
وقال: "جيش لبنان يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وخسر أكثر من 5 آلاف جندي تركوه مؤخرا، مقابل تعاظم قوة حزب الله بدعم مباشر من إيران".
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