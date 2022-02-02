https://arabic.sputniknews.com/20220202/فايزر-وبيونتك-تطلبان-الموافقة-على-تطعيم-الأطفال-أقل-من-5-سنوات-ضد-كورونا-1057631129.html

فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة على تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات ضد كورونا

فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة على تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات ضد كورونا

طلبت شركتا فايزر وبيونتك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحهما المضاد لكورونا المكون من جرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T08:04+0000

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وحسب بيان الشركتين، أعلن المدير العام لفايزر ألبرت بورلا أن إعطاء اللقاح سيكون على جرعتين بثلاثة ميكروغرام. وأوضح البيان أنه تم اختيار جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، بعدما تسببت جرعة بـ10 ميكروغرام بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، مما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب.لذلك قررت الشركتان تعديل بروتوكول تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها "بعد شهرين على الأقل من الثانية"، لافتة إلى أن الجرعة الثانية تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى.ووفقا للبيان، فإن جرعة لقاح الأطفال أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "استجابة للحاجة الملحة للصحة العامة في هذه الفئة من السكان".وفي السياق، ذكرت شبكة "CNN"، أن اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ستجتمع في 15 فبراير لمناقشة التقديم. ونقلت الشبكة عن الدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، قوله إن السلامة والفعالية أمران أساسيان. وأضاف أوفيت أن ثقة المواطن الأمريكي تعتمد على ذلك، وأنك توصي بشيء يمكن أن تمنحه لأطفالك"، موضحا أن كل هذا يتوقف على البيانات. وتابع "يجب أن يكون هناك ملف تعريف أمان قوي وملف تعريف فعّال قوي وملف مناعي. وأكد أن السرعة في الاستخدام لا تهم، طالما لديهم تلك البيانات، لافتا إلى أن لقاح فايزر-بيونتك مرخص بالفعل للاستخدام في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وسيكون أول لقاح مضاد لكوفيد-19 متاح للأطفال الصغار.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-فشل-لقاحها-للأطفال-توقعات-صادمة-من-فايزر-بشأن-استمرار-جائحة-كورونا-1054287212.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة