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https://arabic.sputniknews.com/20220202/فايزر-وبيونتك-تطلبان-الموافقة-على-تطعيم-الأطفال-أقل-من-5-سنوات-ضد-كورونا-1057631129.html
فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة على تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات ضد كورونا
فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة على تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات ضد كورونا
طلبت شركتا فايزر وبيونتك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحهما المضاد لكورونا المكون من جرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T08:04+0000
2022-02-02T08:04+0000
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وحسب بيان الشركتين، أعلن المدير العام لفايزر ألبرت بورلا أن إعطاء اللقاح سيكون على جرعتين بثلاثة ميكروغرام. وأوضح البيان أنه تم اختيار جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، بعدما تسببت جرعة بـ10 ميكروغرام بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، مما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب.لذلك قررت الشركتان تعديل بروتوكول تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها "بعد شهرين على الأقل من الثانية"، لافتة إلى أن الجرعة الثانية تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى.ووفقا للبيان، فإن جرعة لقاح الأطفال أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "استجابة للحاجة الملحة للصحة العامة في هذه الفئة من السكان".وفي السياق، ذكرت شبكة "CNN"، أن اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ستجتمع في 15 فبراير لمناقشة التقديم. ونقلت الشبكة عن الدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، قوله إن السلامة والفعالية أمران أساسيان. وأضاف أوفيت أن ثقة المواطن الأمريكي تعتمد على ذلك، وأنك توصي بشيء يمكن أن تمنحه لأطفالك"، موضحا أن كل هذا يتوقف على البيانات. وتابع "يجب أن يكون هناك ملف تعريف أمان قوي وملف تعريف فعّال قوي وملف مناعي. وأكد أن السرعة في الاستخدام لا تهم، طالما لديهم تلك البيانات، لافتا إلى أن لقاح فايزر-بيونتك مرخص بالفعل للاستخدام في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وسيكون أول لقاح مضاد لكوفيد-19 متاح للأطفال الصغار.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-فشل-لقاحها-للأطفال-توقعات-صادمة-من-فايزر-بشأن-استمرار-جائحة-كورونا-1054287212.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

فايزر وبيونتك تطلبان الموافقة على تطعيم الأطفال أقل من 5 سنوات ضد كورونا

08:04 GMT 02.02.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
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طلبت شركتا فايزر وبيونتك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحهما المضاد لكورونا المكون من جرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.
وحسب بيان الشركتين، أعلن المدير العام لفايزر ألبرت بورلا أن إعطاء اللقاح سيكون على جرعتين بثلاثة ميكروغرام.
وأوضح البيان أنه تم اختيار جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، بعدما تسببت جرعة بـ10 ميكروغرام بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، مما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.
وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب.
لذلك قررت الشركتان تعديل بروتوكول تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها "بعد شهرين على الأقل من الثانية"، لافتة إلى أن الجرعة الثانية تعطى بعد 3 أسابيع من الأولى.
ووفقا للبيان، فإن جرعة لقاح الأطفال أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "استجابة للحاجة الملحة للصحة العامة في هذه الفئة من السكان".
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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18 ديسمبر 2021, 04:45 GMT
وفي السياق، ذكرت شبكة "CNN"، أن اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة ستجتمع في 15 فبراير لمناقشة التقديم.
ونقلت الشبكة عن الدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، قوله إن السلامة والفعالية أمران أساسيان.
وأضاف أوفيت أن ثقة المواطن الأمريكي تعتمد على ذلك، وأنك توصي بشيء يمكن أن تمنحه لأطفالك"، موضحا أن كل هذا يتوقف على البيانات.
وتابع "يجب أن يكون هناك ملف تعريف أمان قوي وملف تعريف فعّال قوي وملف مناعي.
وأكد أن السرعة في الاستخدام لا تهم، طالما لديهم تلك البيانات، لافتا إلى أن لقاح فايزر-بيونتك مرخص بالفعل للاستخدام في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وسيكون أول لقاح مضاد لكوفيد-19 متاح للأطفال الصغار.
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