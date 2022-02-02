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https://arabic.sputniknews.com/20220202/فوربس-أقوى-50-سيدة-أعمال-في-الشرق-الأوسط-وشمالي-أفريقيا-1057649488.html
فوربس: أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا
فوربس: أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا
أعلنت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة سيدات الأعمال الخمسين، الأكثر نفوذا ونجاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لهذا العالم، والتي ضمت 19 جنسية مختلفة... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:56+0000
2022-02-02T12:37+0000
العالم
فوربس
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وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر أكبر عدد من المشاركات وعددهن سبعة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت وعمان بأربعة مشاركات لكل منها.ويحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى بنسبة 16 مدخلا، يليه التكتلات المتنوعة وقطاع التجزئة بستة مداخل لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمسة مدخلات.وذكرت المجلة أن أكثر من 25% من النساء في قائمة هذا العام هن قائدات المكاتب الإقليمية والأقسام للشركات المتعددة الجنسيات، مثل سعيدة جعفر من Visa، وديريا ماتراس من ميتا، وصوفي دويرو من كارتييه، وريما عاصي من شركة McKinsey &amp; Company.وقادت العديد من سيدات الأعمال هؤلاء شركاتهن إلى اجتياز المعالم الرئيسية في عام 2021، حيث تشير فوربس إلى أن سارة السحيمي، استطاعت تحويل الشركة السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره، فيما باعت منى عطايا من "ممزورلد" حصة الأغلبية في الشركة إلى مجموعة "تامر" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها في إحدى أهم صفقات الخروج في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2021، كما أشرفت صوفي دويرو من كارتييه على تعاون عملاق المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي لإطلاق جناح السيدات، أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.وجاء ترتيب القائمة وفق معايير المجلة والتي شملت، الإيرادات والأصول والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين، الإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال خلال العام الماضي، المنصب، خبرة العمل بشكل عام، المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي تقودها سيدات الأعمال، نقاط التحرير.وتضم قائمة "فوربس" لأقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022:1- رجاء عيسى القرق: المديرة الإدارية ونائبة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، الإمارات.2- رينوكا جاغتياني: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة لاندمارك"، الهند.3- هناء الرستماني: الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الإمارات.4- سارة السحيمي: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة تداول السعودية"، السعودية.5- مريم السويدي: الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الإمارات.6- حذام العليان: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة العليان"، السعودية.7- رندة الصادق: المدير العام التنفيذي في البنك العربي، الأردن.8- هنادي بنت ناصر آل ثاني: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة لشركة "أموال"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"، قطر.9- نزهة حياة: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، المغرب.10- شيخة خالد البحر: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، الكويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/رئيسة-مجلس-الأعمال-الروسي-العربي-سيدات-الأعمال-أصبحن-نشيطات-ويخططن-لحدث-في-إكسبو-دبي-2020-1056838783.html
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فوربس: أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

11:56 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 02.02.2022)
© flickr.com / Val Kمجلة فوربس
مجلة فوربس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© flickr.com / Val K
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أعلنت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة سيدات الأعمال الخمسين، الأكثر نفوذا ونجاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لهذا العالم، والتي ضمت 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعا.
وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر أكبر عدد من المشاركات وعددهن سبعة، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت وعمان بأربعة مشاركات لكل منها.
ويحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى بنسبة 16 مدخلا، يليه التكتلات المتنوعة وقطاع التجزئة بستة مداخل لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بخمسة مدخلات.
وذكرت المجلة أن أكثر من 25% من النساء في قائمة هذا العام هن قائدات المكاتب الإقليمية والأقسام للشركات المتعددة الجنسيات، مثل سعيدة جعفر من Visa، وديريا ماتراس من ميتا، وصوفي دويرو من كارتييه، وريما عاصي من شركة McKinsey & Company.
وقادت العديد من سيدات الأعمال هؤلاء شركاتهن إلى اجتياز المعالم الرئيسية في عام 2021، حيث تشير فوربس إلى أن سارة السحيمي، استطاعت تحويل الشركة السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره، فيما باعت منى عطايا من "ممزورلد" حصة الأغلبية في الشركة إلى مجموعة "تامر" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها في إحدى أهم صفقات الخروج في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في عام 2021، كما أشرفت صوفي دويرو من كارتييه على تعاون عملاق المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي لإطلاق جناح السيدات، أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي.
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وجاء ترتيب القائمة وفق معايير المجلة والتي شملت، الإيرادات والأصول والأصول المدارة والقيمة السوقية وعدد الموظفين، الإنجازات التي حققتها سيدات الأعمال خلال العام الماضي، المنصب، خبرة العمل بشكل عام، المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها من المبادرات التي تقودها سيدات الأعمال، نقاط التحرير.
وتضم قائمة "فوربس" لأقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط في عام 2022:
1- رجاء عيسى القرق: المديرة الإدارية ونائبة رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، الإمارات.
2- رينوكا جاغتياني: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة لاندمارك"، الهند.
3- هناء الرستماني: الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، الإمارات.
4- سارة السحيمي: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة تداول السعودية"، السعودية.
5- مريم السويدي: الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الإمارات.
6- حذام العليان: رئيسة مجلس الإدارة لـ"مجموعة العليان"، السعودية.
7- رندة الصادق: المدير العام التنفيذي في البنك العربي، الأردن.
8- هنادي بنت ناصر آل ثاني: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة لشركة "أموال"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب"، قطر.
9- نزهة حياة: رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، المغرب.
10- شيخة خالد البحر: نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، الكويت.
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