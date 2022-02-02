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https://arabic.sputniknews.com/20220202/فيفا-يعتزم-تجربة-التحكيم-الآلي-خلال-كأس-العالم-للأندية-1057648081.html
"فيفا" يعتزم تجربة التحكيم الآلي خلال كأس العالم للأندية
"فيفا" يعتزم تجربة التحكيم الآلي خلال كأس العالم للأندية
يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجربة تقنية جديدة للتحكيم الآلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، والتي من المقرر انطلاقها، غدا الخميس، في الإمارات. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:23+0000
2022-02-02T11:24+0000
مجتمع
رياضة
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وقال فيفا عبر موقعه الرسمي إنه تم إجراء اختبارات على تقنية "تتبع الأطراف" خلال منافسات كأس العرب التي أقيمت أواخر 2021 في قطر، وتبين أن لها دور كبير في توفير رؤى جيدة لطواقم التدريب والمشجعين، فضلا عن دورها الحاسم في احتساب التسلل.وأضاف "فيفا" أن التحكيم الآلي القائم على تقنية "تتبع الأطراف" يأتي بالتماشي مع هدف فيفا لتسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات كرة القدم الحديثة على النحو المقرر وفقا لرؤية 2020-2023 ، بما يؤثر بشكل إيجابي على اللعبة.وشدد هولزمولر على أن فيفا لا يزال في بداية رحلة تطوير هذه التقنية، ما يعني أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستخدام لتقييم قدراتها بهدف اعتمادها للاستخدام النهائي".وتنطلق، غدا الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 7 أندية منها 3 عربية، حيث أعلنت أبو ظبي انتهاء الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية.يشار إلى أن المفاجآت أصبحت من العناصر المهمة في النسخ التي تقام من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات وهو ما يمثل حافزا لجميع الفرق في البحث عن مفاجأة جديدة على ملاعب أبو ظبي خلال النسخة المرتقبة.
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مجتمع, رياضة

"فيفا" يعتزم تجربة التحكيم الآلي خلال كأس العالم للأندية

11:23 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 02.02.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIكأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجربة تقنية جديدة للتحكيم الآلي خلال منافسات كأس العالم للأندية، والتي من المقرر انطلاقها، غدا الخميس، في الإمارات.
وقال فيفا عبر موقعه الرسمي إنه تم إجراء اختبارات على تقنية "تتبع الأطراف" خلال منافسات كأس العرب التي أقيمت أواخر 2021 في قطر، وتبين أن لها دور كبير في توفير رؤى جيدة لطواقم التدريب والمشجعين، فضلا عن دورها الحاسم في احتساب التسلل.
وأضاف "فيفا" أن التحكيم الآلي القائم على تقنية "تتبع الأطراف" يأتي بالتماشي مع هدف فيفا لتسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجات كرة القدم الحديثة على النحو المقرر وفقا لرؤية 2020-2023 ، بما يؤثر بشكل إيجابي على اللعبة.

من جانبه، قال يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في "فيفا": "نؤمن بقوة بأن الوصول إلى مصدر البيانات الجديد هذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على اللعبة من خلال تحسين عمليات صنع القرار وزيادة الحياد".

وشدد هولزمولر على أن فيفا لا يزال في بداية رحلة تطوير هذه التقنية، ما يعني أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستخدام لتقييم قدراتها بهدف اعتمادها للاستخدام النهائي".
وتنطلق، غدا الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 7 أندية منها 3 عربية، حيث أعلنت أبو ظبي انتهاء الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية.
يشار إلى أن المفاجآت أصبحت من العناصر المهمة في النسخ التي تقام من بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات وهو ما يمثل حافزا لجميع الفرق في البحث عن مفاجأة جديدة على ملاعب أبو ظبي خلال النسخة المرتقبة.
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