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https://arabic.sputniknews.com/20220202/في-ظل-التجاذبات-الدولية-هل-يصبح-العراق-ممرا-لطريق-الحرير-1057649706.html
في ظل التجاذبات الدولية... هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير
في ظل التجاذبات الدولية... هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير
أعلن النائب المستقل في البرلمان العراقي، صلاح التميمي، أمس الثلاثاء، تبنَيه مع مجموعة نواب مستقلين حملة توقيع نيابية لاستفادة العراق من طريق الحرير. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T11:58+0000
2022-02-02T11:58+0000
راديو
هموم عراقية
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في ظل التجاذبات الدولية: هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير
في ظل التجاذبات الدولية: هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير
وتواصل الصين منذ سنوات مساعيها الحثيثة للحصول على مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، تشمل مجالات الطاقة وإعادة الإعمار وغيرها، لإحياء مشروع "الحزام والطريق"، حيث يقول الخبراء الاقتصاديون العراقيون، إن عائدات هذا المشروع تتراوح بين 20-60 مليار دولار سنويا.فمن يقف ضد مشروع طريق الحرير في العراق؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير المالي والاقتصادي الدكتور، صفوان قصي:وتابع قصي: "هناك مصالح داخلية وإقليمية ودولية تتعارض مع مشروع طريق الحرير، فبعض الموانئ قد تتأثر بهذا الطريق المار عبر العراق، إذ ستنخفض إيراداتها بسبب تغيير طريق التجهيز والنقل الدولي، وعلى العراق أن يخلق شراكة مع الدول المتضررة وتعويضها النقص الحاصل بسبب هذا التغيير".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسّون.
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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راديو, هموم عراقية, аудио

في ظل التجاذبات الدولية... هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير

11:58 GMT 02.02.2022
في ظل التجاذبات الدولية: هل يصبح العراق ممرا لطريق الحرير
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
أعلن النائب المستقل في البرلمان العراقي، صلاح التميمي، أمس الثلاثاء، تبنَيه مع مجموعة نواب مستقلين حملة توقيع نيابية لاستفادة العراق من طريق الحرير.
وتواصل الصين منذ سنوات مساعيها الحثيثة للحصول على مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، تشمل مجالات الطاقة وإعادة الإعمار وغيرها، لإحياء مشروع "الحزام والطريق"، حيث يقول الخبراء الاقتصاديون العراقيون، إن عائدات هذا المشروع تتراوح بين 20-60 مليار دولار سنويا.
فمن يقف ضد مشروع طريق الحرير في العراق؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير المالي والاقتصادي الدكتور، صفوان قصي:

"إن العراق يمتلك موقع مميز على مستوى الكرة الأرضية، ويستطيع أن يلعب الدور الحاسم في عملية تسريع التبادل التجاري في مشروع ربط القارات الثلاث اسيا وأوروبا وأفريقيا، وحاليا يجري استثمار في ميناء الفاو الكبير الذي يحتاج إلى بنى تحتية، لذلك انفتح العراق على المملكة العربية السعودية باعتبارها بوابة لقارة أفريقيا، وهناك مبادرة تركية لربط ميناء الفاو بالاتحاد الأوروبي عبر تركيا، وبذلك يستطيع العراق خفض تكاليف النقل الدولية، كما يمتلك العراق الوقود الذي يسد حاجة الصين والهند، اللتان تسعيان إلى ديمومة العلاقات مع العراق".

وتابع قصي: "هناك مصالح داخلية وإقليمية ودولية تتعارض مع مشروع طريق الحرير، فبعض الموانئ قد تتأثر بهذا الطريق المار عبر العراق، إذ ستنخفض إيراداتها بسبب تغيير طريق التجهيز والنقل الدولي، وعلى العراق أن يخلق شراكة مع الدول المتضررة وتعويضها النقص الحاصل بسبب هذا التغيير".
وأضاف قصي: "توجد منظومة دولية ماضية بهذا المشروع العملاق، وإذا لم يلتحق العراق بهذه المنظومة فإنه سيخسر الكثير، منها ملايين فرص العمل، خصوصاً وأنه يحاول أن يصبح ضمن منطقة التجارة العالمية، وهناك شركات متعددة الجنسية تدعم مشروع طريق الحرير، الذي سيوفر تكاليف نقل قليلة فيما لو مر عبر العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: ضياء حسّون.
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