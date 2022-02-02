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قرر أكل اللحوم النيئة كل يوم لمعرفة ما إذا كان سيموت في النهاية... فيديو
قرر أكل اللحوم النيئة كل يوم لمعرفة ما إذا كان سيموت في النهاية... فيديو
قرر رجل أن يتناول اللحوم النيئة كل يوم لمعرفة ما إن كان ذلك سيقود في نهاية الأمر إلى وفاته. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T17:31+0000
2022-02-02T17:38+0000
الصحة
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شارك الرجل الذي لم يذكر اسمه، في تحد مثير للاشمئزاز على تطبيق إنستغرام، قال في اليوم الثاني والثمانين منه، في لهجة ساخرة إنه يتناول "اللحوم النيئة كل يوم حتى أموت من البكتيريا"، بحسب healthy.walla.يأكل الرجل كل شيء بدءا من رطل من لحم البيسون المفروم النيء إلى دماغ البقر النيء، ويشرب بعد وجبات الطعام الحليب والبيض غير المطبوخ.وأشاد باللحم المفروم النيء قائلا "بدون مضغ، يمكنك في الواقع وضع اللحم البقري في فمك وابتلاعه، وهو لذيذ جدا، بنصف تكلفة شريحة اللحم".يدعي الرجل أنه بدأ التجربة بعد أن شعر بتوعك أثناء تناول نظام غذائي نباتي في الغالب.وأوضح في المنشور: "عندما بدأت في تناول شرائح اللحم والبيض على الإفطار، بدلا من الخبز والعصائر، شعرت بالشبع معظم اليوم، وبثبات، فبدلا من الشعور بالدوار من الكربوهيدرات، بدأت آلامي تتلاشى".هذا الرجل ليس أول شخص جرب هذا النظام الغذائي، مع وجود سلالة بشرية لملايين السنين قبل أن يكتشف الإنسان المنتصب النار ثم يطبخ بعد ذلك منذ حوالي مليون ونصف سنة.ومع ذلك، فقد تطور البشر منذ ذلك الحين ولآلاف السنين طهوا طعامهم، مما سمح لنا بأن نكون أكثر كفاءة في تناول الطعام وهضمه.لم يتم بناء البشر اليوم على أكل اللحوم النيئة وحدها، ويمكن أن يتسبب هذا الأكل في بعض المشاكل الصحية، دون الحديث عن السالمونيلا الكامنة في اللحوم النيئة.على سبيلا المثال، كشفت العديد من الدراسات عن علاقة مباشرة بين الاستمرار في تناول البروتين بكميات كبيرة وفرص الإصابة بالسرطان.يدعي الرجل أنه حتى الآن لم يعاني من تسمم غذائي من تناول اللحوم دون طهيها أولا، وتمكن من تجنب أي بكتيريا قد تكون كامنة فيها.قد يحتوي اللحم والبيض على السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا والبكتيريا الضارة الأخرى.ملامسة اللحوم النيئة، ناهيك عن تناولها، خاصة في الصيف، يمكن أن يكون أمرا خطيرا للغاية - خاصة بالنسبة لأولئك الذين يخافون أو معرضون بشكل خاص للإصابة بالعدوى مثل الأطفال والحوامل.
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الصحة

قرر أكل اللحوم النيئة كل يوم لمعرفة ما إذا كان سيموت في النهاية... فيديو

17:31 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 02.02.2022)
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لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Sputnik . Eugene Novozhenina
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قرر رجل أن يتناول اللحوم النيئة كل يوم لمعرفة ما إن كان ذلك سيقود في نهاية الأمر إلى وفاته.
شارك الرجل الذي لم يذكر اسمه، في تحد مثير للاشمئزاز على تطبيق إنستغرام، قال في اليوم الثاني والثمانين منه، في لهجة ساخرة إنه يتناول "اللحوم النيئة كل يوم حتى أموت من البكتيريا"، بحسب healthy.walla.
يأكل الرجل كل شيء بدءا من رطل من لحم البيسون المفروم النيء إلى دماغ البقر النيء، ويشرب بعد وجبات الطعام الحليب والبيض غير المطبوخ.
وأشاد باللحم المفروم النيء قائلا "بدون مضغ، يمكنك في الواقع وضع اللحم البقري في فمك وابتلاعه، وهو لذيذ جدا، بنصف تكلفة شريحة اللحم".
يدعي الرجل أنه بدأ التجربة بعد أن شعر بتوعك أثناء تناول نظام غذائي نباتي في الغالب.
وأوضح في المنشور: "عندما بدأت في تناول شرائح اللحم والبيض على الإفطار، بدلا من الخبز والعصائر، شعرت بالشبع معظم اليوم، وبثبات، فبدلا من الشعور بالدوار من الكربوهيدرات، بدأت آلامي تتلاشى".
هذا الرجل ليس أول شخص جرب هذا النظام الغذائي، مع وجود سلالة بشرية لملايين السنين قبل أن يكتشف الإنسان المنتصب النار ثم يطبخ بعد ذلك منذ حوالي مليون ونصف سنة.
ومع ذلك، فقد تطور البشر منذ ذلك الحين ولآلاف السنين طهوا طعامهم، مما سمح لنا بأن نكون أكثر كفاءة في تناول الطعام وهضمه.
لم يتم بناء البشر اليوم على أكل اللحوم النيئة وحدها، ويمكن أن يتسبب هذا الأكل في بعض المشاكل الصحية، دون الحديث عن السالمونيلا الكامنة في اللحوم النيئة.
على سبيلا المثال، كشفت العديد من الدراسات عن علاقة مباشرة بين الاستمرار في تناول البروتين بكميات كبيرة وفرص الإصابة بالسرطان.
يدعي الرجل أنه حتى الآن لم يعاني من تسمم غذائي من تناول اللحوم دون طهيها أولا، وتمكن من تجنب أي بكتيريا قد تكون كامنة فيها.
قد يحتوي اللحم والبيض على السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا والبكتيريا الضارة الأخرى.
ملامسة اللحوم النيئة، ناهيك عن تناولها، خاصة في الصيف، يمكن أن يكون أمرا خطيرا للغاية - خاصة بالنسبة لأولئك الذين يخافون أو معرضون بشكل خاص للإصابة بالعدوى مثل الأطفال والحوامل.
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