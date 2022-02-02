https://arabic.sputniknews.com/20220202/قرقاش-يعلق-على-اعتذار-رئيس-وزراء-الصومال-عن-واقعة-تسببت-في-توتر-العلاقات-بين-البلدين-1057620717.html

قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين

قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين

علق المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اعتذار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل/ نيسان 2018، وتسبب في توتر... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T06:57+0000

2022-02-02T06:57+0000

2022-02-02T06:57+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الصومال

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وقال قرقاش عبر تويتر، إن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار.وأضاف أن دعم ومساندة الأشقاء في الصومال كان موقفا تاريخيا تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات.وقام رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، بزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعد رئيس الوزراء الصومالي بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/محكمة-صومالية-تقضي-بعدم-إعادة-9-ملايين-دولار-إلى-الإمارات-صودرت-من-إحدى-طائراتها-1057462829.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الصومال