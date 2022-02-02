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https://arabic.sputniknews.com/20220202/قرقاش-يعلق-على-اعتذار-رئيس-وزراء-الصومال-عن-واقعة-تسببت-في-توتر-العلاقات-بين-البلدين-1057620717.html
قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين
قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين
علق المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اعتذار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل/ نيسان 2018، وتسبب في توتر... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:57+0000
2022-02-02T06:57+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصومال
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وقال قرقاش عبر تويتر، إن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار.وأضاف أن دعم ومساندة الأشقاء في الصومال كان موقفا تاريخيا تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات.وقام رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، بزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعد رئيس الوزراء الصومالي بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/محكمة-صومالية-تقضي-بعدم-إعادة-9-ملايين-دولار-إلى-الإمارات-صودرت-من-إحدى-طائراتها-1057462829.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الصومال

قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين

06:57 GMT 02.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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علق المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اعتذار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل/ نيسان 2018، وتسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وقال قرقاش عبر تويتر، إن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار.
وأضاف أن دعم ومساندة الأشقاء في الصومال كان موقفا تاريخيا تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات.
وأكد أن اعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقام رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، بزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.

وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعد رئيس الوزراء الصومالي بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
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