قرقاش يعلق على اعتذار رئيس وزراء الصومال عن واقعة تسببت في توتر العلاقات بين البلدين
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
علق المستشار السياسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اعتذار رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن الحادث الذي وقع في أبريل/ نيسان 2018، وتسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وقال قرقاش عبر تويتر، إن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار.
تواصل الإمارات خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار، واعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح صفحة جديدة، فلطالما كان دعم ومساندة الاشقاء في الصومال موقف تاريخي تجسد في اصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2022
وأضاف أن دعم ومساندة الأشقاء في الصومال كان موقفا تاريخيا تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات.
وأكد أن اعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وقام رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، بزيارة الإمارات يوم الخميس الماضي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.
وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعد رئيس الوزراء الصومالي بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.
يشار إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت خلال السنوات القليلة الماضية منذ استيلاء الحكومة الفيدرالية على طائرة مملوكة للإمارات كانت تحمل أكثر من 9 ملايين دولار في مطار العاصمة مقديشو، في نيسان/أبريل 2018.
وكانت أبو ظبي قد صرحت بأن تلك المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم. وعلى أثر ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة قاعدة للتدريب العسكري ومستشفى في مقديشو.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وعد رئيس الوزراء الصومالي بإعادة المبالغ المصادرة في أقرب وقت.