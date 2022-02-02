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https://arabic.sputniknews.com/20220202/قوات-أمريكية-تنفذ-إنزالا-جويا-بريف-إدلب-1057679397.html
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب
أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بانزال جوي ليلي بالقرب من بلدة (اطمة) على الحدود السورية... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T22:46+0000
2022-02-02T22:46+0000
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أخبار سوريا اليوم
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وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق لـ 5 مروحيات تابعة للجيش الامريكي في أجواء منطقة الانزال.ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي مكان إقامة لقيادي في تنظيم (حراس الدين) يدعى (ابو حسام البريطاني).وأوضحت أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين عناصر من الجيش الأمريكي، مع مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم (حراس الدين).وقالت المصادرإن الجيش الأمريكي ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
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أخبار سوريا اليوم
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب 22:46 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 02.02.2022)
أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بانزال جوي ليلي بالقرب من بلدة (اطمة) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق لـ 5 مروحيات تابعة للجيش الامريكي في أجواء منطقة الانزال.
ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي مكان إقامة لقيادي في تنظيم (حراس الدين) يدعى (ابو حسام البريطاني).
وأوضحت أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين عناصر من الجيش الأمريكي، مع مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم (حراس الدين).
وقالت المصادرإن الجيش الأمريكي ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.