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إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
https://arabic.sputniknews.com/20220202/قوات-أمريكية-تنفذ-إنزالا-جويا-بريف-إدلب-1057679397.html
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب
سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب
أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بانزال جوي ليلي بالقرب من بلدة (اطمة) على الحدود السورية... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T22:46+0000
2022-02-02T23:24+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق لـ 5 مروحيات تابعة للجيش الامريكي في أجواء منطقة الانزال.ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي مكان إقامة لقيادي في تنظيم (حراس الدين) يدعى (ابو حسام البريطاني).وأوضحت أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين عناصر من الجيش الأمريكي، مع مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم (حراس الدين).وقالت المصادرإن الجيش الأمريكي ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إصابة-عدد-من-جنود-النخبة-بالجيش-الأمريكي-في-إنزال-جوي-بريف-إدلب-1057679675.html
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أخبار سوريا اليوم

سوريا... قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا بريف إدلب

22:46 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 02.02.2022)
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarinoصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarino
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أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن طائرات مروحية تابعة للجيش الامريكي، قامت بانزال جوي ليلي بالقرب من بلدة (اطمة) على الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي.
وأضافت المصادر بأن اشتباكات عنيفة تسمع أصواتها بوضوح في المنطقة التي تعد منطقة نفوذ لتنظيم (حراس الدين) المبايع لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق لـ 5 مروحيات تابعة للجيش الامريكي في أجواء منطقة الانزال.
ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي مكان إقامة لقيادي في تنظيم (حراس الدين) يدعى (ابو حسام البريطاني).
قوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إصابة عدد من جنود النخبة بالجيش الأمريكي في إنزال جوي بريف إدلب
23:01 GMT
وأوضحت أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين عناصر من الجيش الأمريكي، مع مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم (حراس الدين).
وقالت المصادرإن الجيش الأمريكي ينادي عبر مكبرات صوتية لإخلاء المنطقة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات بينه وبين مسلحين في المنطقة.
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