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https://arabic.sputniknews.com/20220202/كائن-لا-يعرف-أصله-شوهد-لمرة-واحدة-فقط-فيديو-1057675930.html
كائن "لا يعرف أصله" شوهد لمرة واحدة فقط... فيديو
كائن "لا يعرف أصله" شوهد لمرة واحدة فقط... فيديو
يرصد العلماء بين الفينة والأخرى كائنات غريبة، قد تشبه إلى حد ما بعض الأصناف الموجودة على وجه الأرض، لكن تعقيدات أشكالها قد تسبب جدلا بسبب وجود بعض الأنواع التي... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T20:40+0000
2022-02-02T20:43+0000
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عثر عالم الحيوان الدكتور آرثر أنكر، في عام 2009، على حشرة غريبة الأطوار لم يشاهد لها مثيلا في إحدى حدائق فنزويلا الوطنية الضخمة.ومنحت الحشرة اسم عثة أو فراشة البودل الفنزويلية (Venezuelan poodle moth)، حيث استمدت اللقب بسبب غرابة شكها وتقاطعات ظهرها التي تجمع بين العثة وشكل كلب البطباط (Poodle).والتقط الدكتور حوالي 75 صورة لذا النوع فقط، ومع ذلك يتوفر عدد قليل منها للعرض، لكن على الرغم من انتشار صور هذه الفراشة الغامضة، لم يستطع العلماء تحديد نوعها بدقة أو أصلها إلى يومنا هذا، بسبب ندرتها وشكلها الغريب، حيث اختلفت آراء العلماء حول حولها بحسب "ShukerNature"، لكن علماء آخرون جادلوا بأن هذه الفراشة من صنف معروف لكنها خضعت للتكيف في بيئتها بطريقة غريبة.التقطت صور الفراشة الغامضة في أمريكا الجنوبية، وتحديدا في حديقة كانيما الوطنية، وتضم المنطقة أنواعا مختلفة من الموائل، بالإضافة إلى الغابات الرطبة والهضاب الصخرية العالية المعروفة باسم "تيروس"، لكن على الرغم من انتشار الكثير من الأخبار التي تؤكد عدم التقاط صور لها إلا لمرة واحدة، يؤكد خبراء وجودها حيث التقط صورها بعض المواطنين أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/نبات-يغري-الذكور-بتقليد-أشكال-الإناث-التطور-الأغرب-في-الطبيعة-فيديو---1056888399.html
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم

كائن "لا يعرف أصله" شوهد لمرة واحدة فقط... فيديو

20:40 GMT 02.02.2022 (تم التحديث: 20:43 GMT 02.02.2022)
© Photo / pixabay/Brett_Hondowفراشة غريبة تقف على أوراق الأشجار
فراشة غريبة تقف على أوراق الأشجار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© Photo / pixabay/Brett_Hondow
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يرصد العلماء بين الفينة والأخرى كائنات غريبة، قد تشبه إلى حد ما بعض الأصناف الموجودة على وجه الأرض، لكن تعقيدات أشكالها قد تسبب جدلا بسبب وجود بعض الأنواع التي قد تتنكر بزي أصناف أخرى كنوع التكيف لحماية أنفسها أو الاندماج في بيئتها.
عثر عالم الحيوان الدكتور آرثر أنكر، في عام 2009، على حشرة غريبة الأطوار لم يشاهد لها مثيلا في إحدى حدائق فنزويلا الوطنية الضخمة.
ومنحت الحشرة اسم عثة أو فراشة البودل الفنزويلية (Venezuelan poodle moth)، حيث استمدت اللقب بسبب غرابة شكها وتقاطعات ظهرها التي تجمع بين العثة وشكل كلب البطباط (Poodle).
زهرة أحد أصناف نباتات الأورشيد الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
نبات يغري الذكور بتقليد أشكال الإناث... التطور الأغرب في الطبيعة... فيديو
23 يناير, 21:30 GMT
والتقط الدكتور حوالي 75 صورة لذا النوع فقط، ومع ذلك يتوفر عدد قليل منها للعرض، لكن على الرغم من انتشار صور هذه الفراشة الغامضة، لم يستطع العلماء تحديد نوعها بدقة أو أصلها إلى يومنا هذا، بسبب ندرتها وشكلها الغريب، حيث اختلفت آراء العلماء حول حولها بحسب "ShukerNature"، لكن علماء آخرون جادلوا بأن هذه الفراشة من صنف معروف لكنها خضعت للتكيف في بيئتها بطريقة غريبة.
التقطت صور الفراشة الغامضة في أمريكا الجنوبية، وتحديدا في حديقة كانيما الوطنية، وتضم المنطقة أنواعا مختلفة من الموائل، بالإضافة إلى الغابات الرطبة والهضاب الصخرية العالية المعروفة باسم "تيروس"، لكن على الرغم من انتشار الكثير من الأخبار التي تؤكد عدم التقاط صور لها إلا لمرة واحدة، يؤكد خبراء وجودها حيث التقط صورها بعض المواطنين أيضا.
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