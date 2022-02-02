https://arabic.sputniknews.com/20220202/كاف-يوقع-5-عقوبات-على-مصر-قبل-لقاء-الكاميرون-في-نصف-النهائي-1057637238.html

"كاف" يوقع 5 عقوبات على مصر قبل لقاء الكاميرون في نصف النهائي

"كاف" يوقع 5 عقوبات على مصر قبل لقاء الكاميرون في نصف النهائي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبات ضد منتخب مصر بسبب الأحداث التي أعقبت مباراته مع نظيره المغربي في ربع نهائي كأس الأمم... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T08:27+0000

2022-02-02T08:27+0000

2022-02-02T08:27+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب مصر الوطني

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وقال "كاف" في بيان اليوم الأربعاء، إن مسؤولي المباراة أشاروا في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين مساعد مدرب مصر، روجيريو باولو دوس سانتوس سيزار دي سا، ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، وتلا ذلك قتال عام تم فيه تحديد اللاعب المغربي سفيان بوفال ولاعب مصر مروان داوود.وبناء عليه تم اتخاذ القرارات التالية:عقوبات مصر- إيقاف لاعب مصر مروان داوود لمباراتين لسلوكه العنيف، وغرامة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي على الاتحاد المصري.- إيقاف مساعد مدرب مصر لمدة 4 مباريات، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد المصري.- فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف دولار على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بإدخال المباراة إلى سمعة سيئة بسبب سلوك مقاعد البدلاء.وجاءت عقوبات أحداث مباراة مصر والمغرب بعدما قررت لجنة الانضبط ذاتها توقيع غرامة مالية على مصر قدرها 100 ألف دولار لخرق البروتوكول الإعلامي، وذلك بسبب غياب ممثلي منتخب مصر عن المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير/كانون الثاني، قبل مباراة المغرب، والذي يعد جزءا من التزامات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.عقوبات المغرب- إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال لمدة مباراتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.- فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين في الحادث المذكور أعلاه.- التحقيق مع المسؤولين المغربيين الحاضرين على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.يذكر أن منتخب مصر فاز على المغرب (2-1) في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليتأهل إلى نصف النهائي ومواجهة الكاميرون غدا الخميس في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

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رياضة, منتخب مصر الوطني