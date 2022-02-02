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https://arabic.sputniknews.com/20220202/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-لم-نجر-مفاوضات-مباشرة-مع-أمريكا-حتى-الآن-1057637912.html
كبير المفاوضين الإيرانيين: لم نجر مفاوضات مباشرة مع أمريكا حتى الآن
كبير المفاوضين الإيرانيين: لم نجر مفاوضات مباشرة مع أمريكا حتى الآن
قال البرلماني الإيراني محمود عباس زادة مشكيني إن رفع العقوبات عن بلاده حق، مشددا على أن الظروف باتت مهيئة للتوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب. 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T09:01+0000
2022-02-02T09:01+0000
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وكشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمود عباس زادة، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء بحضور كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ونقل زادة عن كتي، قوله إن "الفريق المفاوض الإيراني في فيينا لم يتفاوض مع أمريكا مباشرة".وأشار زادة إلى أن "باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا أنه إيجابي، مؤكدا أن الفريق المفاوض الإيراني لم يجر لحد الآن أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا".وأكد مشكيني أن "إلغاء جميع العقوبات هو من حق إيران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الآن".وشدد على أن "الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى اتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا أنه يتوقف على حسن نية الأطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران

كبير المفاوضين الإيرانيين: لم نجر مفاوضات مباشرة مع أمريكا حتى الآن

09:01 GMT 02.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قال البرلماني الإيراني محمود عباس زادة مشكيني إن رفع العقوبات عن بلاده حق، مشددا على أن الظروف باتت مهيئة للتوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب.
وكشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمود عباس زادة، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء بحضور كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ونقل زادة عن كتي، قوله إن "الفريق المفاوض الإيراني في فيينا لم يتفاوض مع أمريكا مباشرة".
وأشار زادة إلى أن "باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا أنه إيجابي، مؤكدا أن الفريق المفاوض الإيراني لم يجر لحد الآن أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا".
وأكد مشكيني أن "إلغاء جميع العقوبات هو من حق إيران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الآن".
وشدد على أن "الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى اتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا أنه يتوقف على حسن نية الأطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال".
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