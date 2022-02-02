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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/كيروش-يرد-على-تصريحات-إيتو-بشأن-الحرب-فيديو-1057620296.html
كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو
كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو
هاجم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T06:46+0000
2022-02-02T06:46+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
أخبار الكاميرون اليوم
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وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله ردا على تصريحات إيتو، لأنه نسي أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".وأضاف: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشددا على أن فريقه سيرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة رائعة لإسعاد الجماهير".وكان صامويل إيتو قال، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.
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منتخب مصر الوطني, أخبار الكاميرون اليوم

كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو

06:46 GMT 02.02.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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هاجم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم أفريقيا.
وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله ردا على تصريحات إيتو، لأنه نسي أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".
وأضاف: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشددا على أن فريقه سيرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة رائعة لإسعاد الجماهير".

وتابع: "نحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم. عندنا تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي سأترك هذا الأمر للاتحاد الأفريقي لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".

وكان صامويل إيتو قال، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".
وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.
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