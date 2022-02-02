كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو

وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله ردا على تصريحات إيتو، لأنه نسي أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".وأضاف: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشددا على أن فريقه سيرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة رائعة لإسعاد الجماهير".وكان صامويل إيتو قال، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.
هاجم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس أمم أفريقيا.
وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله ردا على تصريحات إيتو، لأنه نسي أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".
وأضاف: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشددا على أن فريقه سيرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة رائعة لإسعاد الجماهير".
وتابع: "نحن هنا لإسعادهم وليس للتسبب في وفاتهم. عندنا تقول إن منتخب الكاميرون جاء للحرب والتحدي سأترك هذا الأمر للاتحاد الأفريقي لأن هذا التعليق يستحق البطاقة الحمراء".