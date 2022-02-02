https://arabic.sputniknews.com/20220202/كيروش-يرد-على-تصريحات-إيتو-بشأن-الحرب-فيديو-1057620296.html

كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو

كيروش يرد على تصريحات إيتو بشأن "الحرب"... فيديو

هاجم المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو بسبب تصريحات الأخير عن مباراة المنتخبين في كأس... 02.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-02T06:46+0000

2022-02-02T06:46+0000

2022-02-02T06:46+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

منتخب مصر الوطني

أخبار الكاميرون اليوم

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وقال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "للأسف سأقول تعليقا لا أريد قوله ردا على تصريحات إيتو، لأنه نسي أن هناك بعض جماهير الكاميرون ماتت في الاستاد وهو يقول إن مباراة مصر هي الحرب، وهي لا يبنى عليها أي شيء على الإطلاق".وأضاف: "كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة والاستمتاع"، مشددا على أن فريقه سيرد على هذه الحرب بكرة القدم واللعب وتقديم كرة رائعة لإسعاد الجماهير".وكان صامويل إيتو قال، خلال جلسته مع لاعبي الكاميرون لتحفيزهم استعدادا للمواجهة المنتظرة ضد الفراعنة: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب. الحرب".وأضاف: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة. إنها الحرب، عليكم القتال وتحقيق كل شيء من أجل الكاميرون"، متابعا: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، يوم الخميس المقبل.

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منتخب مصر الوطني, أخبار الكاميرون اليوم