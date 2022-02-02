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كييف وأنقرة تتجهان لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة
كييف وأنقرة تتجهان لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة
صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا غدا الخميس وذلك خلال زيارة الرئيس التركي... 02.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-02T13:21+0000
2022-02-02T13:21+0000
اقتصاد
العالم
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وقال شميغال خلال اجتماع للحكومة بهذا الصدد: "من المقرر توقيع الاتفاق غدا الخميس بحضور رئيسي أوكرانيا وتركيا فلاديمير زيلينسكي ورجب طيب أردوغان".هذا ووافق مجلس الوزراء الأوكراني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة مع تركيا.وتنص المذكرة التفسيرية للوثيقة، على أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستسهم في تكثيف التجارة بين البلدين، ونمو الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.وأفادت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء بأن تركيا وأوكرانيا ستوقعان غدا الخميس، اتفاقية تجارة حرة بينهما، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين.وتسعى تركيا وأوكرانيا لرفع حجم التبادل التجاري القائم بينهما والبالغ قيمته 5 مليارات دولار حاليا، إلى 10 مليارات دولار.
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اقتصاد, العالم

كييف وأنقرة تتجهان لتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة

13:21 GMT 02.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciمدينة أنقرة، تركيا 18 يونيو 2020
مدينة أنقرة، تركيا 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا غدا الخميس وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف.
وقال شميغال خلال اجتماع للحكومة بهذا الصدد: "من المقرر توقيع الاتفاق غدا الخميس بحضور رئيسي أوكرانيا وتركيا فلاديمير زيلينسكي ورجب طيب أردوغان".
هذا ووافق مجلس الوزراء الأوكراني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية بشأن منطقة التجارة الحرة مع تركيا.
وتنص المذكرة التفسيرية للوثيقة، على أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستسهم في تكثيف التجارة بين البلدين، ونمو الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.
وأفادت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء بأن تركيا وأوكرانيا ستوقعان غدا الخميس، اتفاقية تجارة حرة بينهما، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين.
وتسعى تركيا وأوكرانيا لرفع حجم التبادل التجاري القائم بينهما والبالغ قيمته 5 مليارات دولار حاليا، إلى 10 مليارات دولار.
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